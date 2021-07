L’insalata è il pasto preferito da tanti durante la stagione estiva. Veloce, leggera, gustosa e nutriente, non c’è niente di meglio di una fresca insalatona ricca di diversi ingredienti. Ne abbiamo suggerite di vari tipi, da quella al salmone a quella di patate (si vedano le ricette qui), ma ne esistono tanti altri.

Probabilmente siamo riusciti a scardinare l’idea che si tratti di un piatto insipido e poco saziante, dato che possiamo renderlo delizioso e salutare. Per confermare ulteriormente questa idea, oggi Noi della Redazione ne proporremo un altro tipo, ispirato alla tradizione della costa francese. Si tratta dell’insalata nizzarda, originaria dell’omonima città della Costa azzurra e ricca di numerose bontà, tra cui una in particolare. Bastano pochi minuti e pochissimi euro per preparare la nostra insalata piena di gusto e benessere. Ecco, quindi, la ricetta di questa gustosa e fresca preparazione e il nostro ingrediente speciale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Veloce ed economico pranzo d’estate con questa insalata dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie

Per 2 persone ci serviranno:

50 grammi di misticanza o lattuga;

150 grammi di fagiolini verdi;

100 grammi di pomodorini pachino;

2 uova sode;

1/3 di cipolla rossa (meglio se di Tropea);

150 grammi di sgombro;

50 grammi di capperi (il nostro ingrediente-fonte di benessere);

olio, pepe nero q.b.

Laviamo la misticanza o la lattuga, tagliamo la cipolla, i pomodorini e le uova e uniamo il tutto. Aggiungiamo i fagiolini, lo sgombro, i capperi e condiamo con abbondante olio d’oliva e pepe nero a nostra scelta. Vista la presenza dei capperi, noti per essere naturalmente salati, si può evitare di aggiungere il sale. Inoltre, sono famosi anche perché aiutano a combattere le infiammazioni e rallentano la formazione dei radicali liberi.

Ecco pronto un veloce ed economico pranzo d’estate con questa insalata dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie che piacerà sicuramente a tutti.