In questo articolo vedremo assieme la ricetta per un piatto unico e nutriente che in tavola renderà felice tutta la famiglia. Una torta fragrante, morbida e sostanziosa che saprà accontentare anche i palati più difficili. Vediamo allora assieme perché, veloce e sfiziosa, questa torta salata sarà la nuova sorprendente scoperta dell’estate.

Ingredienti per preparare la torta salata

L’occorrente per 4 porzioni:

230 gr di pasta brisé;

200 gr di macinato di maiale;

200 gr di macinato di manzo;

250 gr di piselli freschi già sgranati;

60 gr di pane raffermo;

100 gr di pomodorini;

1 dl di vino bianco;

1 uovo;

40 gr di parmigiano grattugiato;

1 l di latte;

1cipolla;

1 carota;

1 gambo di sedano;

q.b. prezzemolo;

q. b. olio;

sale.

Veloce e sfiziosa questa torta salata sarà la nuova sorprendente scoperta dell’estate

Il primo passo per preparare la nostra torta salata sarà quello di prendere la pasta brisé e stenderla su una teglia foderata con carta da forno. Una volta fatto questo la trasferiremo nel forno preriscaldato a 30° fintanto che non avremo preparato la farcitura. In questo modo quando dovremo usarla la pasta sarà tiepida è malleabile, subito pronta all’uso.

In una ciotola bella capiente poi, amalgamiamo uovo, parmigiano e prezzemolo con la mollica del pane raffermo, precedentemente ammorbidita nel latte. Regoliamo di sale, pepe e mescoliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto potremo creare le nostre polpettine.

Tritiamo sedano, carota e cipolla. Quindi in una padella capiente, versiamo un po’ d’olio d’oliva e mettiamo a soffriggere il trito di aromi appena preparato. Uniamo poi i pomodorini e i piselli sgranati e lasciamoli andare a fuoco vivo per qualche minuto. Aggiungiamo infine le polpette, sfumiamole con il vino bianco e cuociamole finché non saranno quasi cotte.

Non ci resterà altro che trasferire il tutto nella teglia rivestita con la brisè precedentemente preparata. Ripieghiamo infine i bordi in eccesso della pasta per coprire parte del ripieno e inforniamo il tutto a 180° per 15 minuti. Il risultato sarà una torta salata buona come non mai: un secondo sostanzioso e gustoso da preparare in davvero pochissimi minuti.

