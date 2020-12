Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La serata di ProiezionidiBorsa è al gusto della buona cucina. Un’altra ricetta classica si associa alle innumerevoli proposte della Redazione che ogni giorno sforna per i suoi Lettori proposte nuove e “vecchie glorie” della cucina italiana ed internazionale. Adesso è il turno di una preparazione a dir poco semplice e veloce. Da mangiare a colazione o a merenda per un goloso momento di condivisione familiare. Di seguito tutto l’occorrente per una torta buona da leccarsi i baffi.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 1 bicchiere di farina tipo 00;

c) 1 bicchiere di zucchero;

d) 1 bicchiere di panna da montare;

e) 1/2 bicchiere di cacao amaro;

f) 1 bustina di lievito per dolci.

Veloce e semplicissima la torta ai 3 bicchieri e mezzo da preparare con tutta la famiglia. Procedimento

La ricetta non è una creazione innovativa ma soddisfa quelle che sono le esigenze dei giorni nostri, ovvero preparare pietanze buone in breve tempo e spendendo poco. E dunque, la torta ai 3 bicchieri e mezzo è perfetta. In una ciotola abbastanza grande inserire le uova e lavorare con lo zucchero. Quando il risultato sarà spumoso e gonfio, aggiungere a filo la panna da montare e mescolare con cura con un cucchiaio in legno.

Setacciare la farina ed incorporarla al composto. Fare lo stesso con il cacao. Mescolare per bene per evitare grumi ed aggiungere il lievito. Quando il composto sarà omogeneo, versarlo in una tortiera imburrata. Se non si ama il burro, si può utilizzare la carta da forno inumidita sotto l’acqua corrente e poi strizzata. Far cuocere in forno preriscaldato alla temperatura di 180°C per circa 35 massimo 40 minuti. Prima di servire, spolverare con uno strato di zucchero a velo.

