La cucina oltre ad essere un piacere significa anche corretta nutrizione, utile al nostro corpo. In questo mese di ottobre meglio cominciare a fare il pieno di vitamine, quelle giuste che ci permettono di rendere il nostro corpo più forte. Ecco allora un veloce e profumatissimo secondo piatto che potrebbe aiutare contro i tumori e far risplendere la pelle.

Alimenti di stagione

Il mese di ottobre ci porta per mano nell’autunno. Si abbandonano i prodotti estivi e si cominciano ad acquistare i primi prodotti autunnali. Fra questi possiamo trovare barbabietole, broccoli, carote, cavolfiori. Ma anche fagiolini, funghi, lattuga, melanzane, peperoni, radicchio, ravanello, zucca, zucchine. È consigliato non acquistare i prodotti che sono fuori stagione.

Per rallegrare le nostre mense autunnali e irrobustire il sistema immunitario all’arrivo dei primi freddi, ecco il piatto che ci vuole. Prepariamo allora delle fese di tacchino agli agrumi. La fesa non va confusa con il petto di tacchino, anche se il taglio è simile, ma la carne è più morbida.

Ingredienti della fesa di tacchino agli agrumi

4 fette di fesa di tacchino, circa 500 gr;

1 arancia biologica;

1 limone biologico;

2 cucchiai di farina;

olio di mais;

prezzemolo;

sale.

Veloce e profumatissimo secondo piatto che potrebbe aiutare contro i tumori e far risplendere la pelle

Si lavano gli agrumi e si tagliano a fette circolari, ricavandone 8 non grosse. Il resto degli agrumi si spreme e il succo si mette a parte in una ciotola.

Prepariamo la carne versando sopra del sale e poi passandola nella farina. Ora mettiamo in padella 3 cucchiai di olio di mais e aggiungiamo le fette di tacchino, su cui versiamo anche il succo degli agrumi prima raccolto. Quando la carne ha assorbito il succo, la togliamo dal fuoco.

Mettiamo le fette di fesa di tacchino sul piatto di portata. Decoriamo con le rondelle di limone e arancia alternandole e aggiungiamo dei tocchi di prezzemolo.

Prima di consumarlo, pizzichiamo con la forchetta le fette di limone e d’arancia per far uscire ancora un po’ di succo.

Benefici degli agrumi

Arance e limoni sono ricchi di vitamina C o acido ascorbico, una vitamina essenziale in questo periodo autunnale. Questo piatto associa le carni bianche, notoriamente non cancerogene, agli agrumi che contengono vitamina C.

L’acido ascorbico è un potente antiossidante che combatte l’invecchiamento cellulare e rigenera la pelle. Fa aumentare le difese immunitarie ed è utile nella prevenzione dei tumori, soprattutto allo stomaco.

Un piatto che si prepara veloce e si gusta per i suoi aromi agrumati.