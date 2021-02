Come abbiamo visto in articoli precedenti, il tofu è un ingrediente molto versatile che può diventare nostro alleato in cucina.

Tantissimi sono i piatti che prevedono questo ingrediente, come questo veloce cavolo farcito con tofu e funghi.

Questo è un ottimo piatto unico e può tranquillamente sostituire un secondo di carne. Il cavolo poi è una verdura ancora poco consumata sulle tavole degli italian. Può essere un’interessante scoperta per i vegani e anche per coloro che sono onnivori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

250 gr di tofu fresco;

1 cavolo verde medio;

200 gr di carote;

2 cipolle;

100 gr di funghi champignon;

1 ciuffo di prezzemolo;

olio d’oliva;

sale.

Veloce cavolo farcito con tofu e funghi

Per prima cosa, dobbiamo prendere i funghi e lavarli sotto l’acqua corrente per eliminare eventuali residui di terra. Puliamo bene i funghi sotto l’acqua, asciughiamoli e mettiamoli da parte.

Con l’aiuto di un coltello, tagliamo bene i funghi a listerelle molto sottili e mettiamoli in una ciotola da parte. Prendiamo le cipolle e affettiamole in modo sottile, a rondelle. Prendiamo quindi una padella, ungiamola di olio e facciamo cuocere a fuoco lento i funghi con le cipolle. Tagliamo le carote alla julienne e aggiungiamole alla padella con i funghi e le cipolle. Sbricioliamo il tofu, saliamo il composto nella padella e aggiungiamolo nella padella coi funghi. Facciamo cuocere bene il tutto per circa 10 minuti al massimo.

Mentre il tofu cuoce, prepariamo una pentola di acqua bollente e facciamoci bollire le foglie di cavolo; dovranno solo scottarsi appena. Una volta scottate le foglie, prendiamole e disponiamole su di un piatto di portata. Prendiamo il composto di tofu e funghi e riempiamole col composto.

Accendiamo il forno a 200° e inforniamo le foglie di cavolo per circa 15 minuti, dovranno solo gratinarsi un poco.

Infine, possiamo servire il nostro cavolo farcito con tofu e funghi ben caldo.