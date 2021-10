Un classico dell’autunno è la vellutata. È semplice da preparare, gustosa, genuina ed economica. Capace di scaldare le sere più fredde, è un perfetto piatto unico, ma va benissimo anche come base per piatti più elaborati. Gli ingredienti più buoni da utilizzare sono quelli di stagione, quelli semplici della tradizione. Come, appunto, quelli che utilizzeremo per la vellutata di porri e patate per un primo piatto gustoso ed economico con un consiglio antispreco.

Ingredienti:

2 porri;

400 grammi di patate;

parmigiano grattugiato;

1 litro d’acqua;

olio extravergine d’oliva;

sale q.b.

Ecco il procedimento

Per prima cosa occorre pulire i porri eliminando le parti esterne e quelle verdi. Tagliare a listarelle e metterli in una casseruola. Aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e fare rosolare per qualche minuto. Il porro deve dorarsi appena, quindi occorre far attenzione a non farlo bruciacchiare, perché potrebbe alterare il sapore della nostra vellutata.

Mentre il porro è sul fuoco, tagliare a pezzetti le patate. È consigliabile tagliarle a cubetti non più grandi di 2 centimetri circa: in questo modo si cuoceranno prima.

Quando il porro apparirà ben cotto, aggiungere le patate a cubetti. Lasciare insaporire assieme per qualche minuto.

Nel frattempo scaldare l’acqua e versarla sulle patate e porri: così si eviterà di interrompere la cottura degli ortaggi.

Lasciare cuocere e, trascorsi 30 minuti, verificare con la forchetta la cottura delle patate. Se non dovessero essere ancora cotte, proseguire con altri 10 minuti. Dopo di che, togliere dal fuoco e frullare con il frullatore ad immersione direttamente in pentola.

Nel caso in cui a casa non ci fosse quello ad immersione, si può benissimo utilizzare un frullatore tradizionale. Per cui basterà versare il tutto nel boccale e attivare fino ad ottenere la consistenza desiderata.

Se si preferisce una consistenza più granulosa, sarà sufficiente frullare qualche minuto in meno.

Alla fine, insaporire con il sale a piacimento e il formaggio. Per un tocco deciso, aggiungere una spolverata di pepe fresco.

Così, con una preparazione totale di 40 minuti e con meno di 10 euro, avremo pronta la cena.

La vellutata sarà ancora più deliziosa se gustata con un consiglio antispreco: i crostini di pane raffermo. Capita spesso di ritrovarsi in dispensa il pane del giorno prima. Per non sprecarlo, basterà tagliarlo a fettine e tostarlo leggermente al forno, oppure, più velocemente, in padella.

Si possono aromatizzare con le erbe o soltanto con olio e sale.

L’idea in più

Se si vuole giocare con le consistenze, si potrebbe tagliare il pane raffermo a cubetti piccoli di circa 1 centimetro e tuffarli al momento sul piatto.