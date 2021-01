In periodo invernale le vellutate sono la migliore scelta per ogni cena. Al supermercato ne troviamo di mille tipi, già tutte pronte e solo da scaldare. Ce ne sono alcune addirittura liofilizzate che si preparano aggiungendo dell’acqua.

Certo, il gusto di queste ultime può lasciare a desiderare. Tuttavia, alcune sono anche buonissime, ma naturalmente prepararle a casa rende un tutt’altro risultato.

In più, sappiamo che aggiungendo un ingrediente la vellutata diventa un vero toccasana per i nostri capelli. Quindi, armiamoci di pazienza e avviamoci in cucina. Ecco la vellutata con zucca e ingrediente segreto che fa benissimo ai capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti:

a) 300 grammi di zucca;

b) 200 grammi di carote;

c) 100 grammi di patate;

d) foglie di basilico;

e) pepe e noce moscata;

f) timo;

g) sale grosso;

h) acqua.

Ricetta

Noi di ProiezionidiBorsa siamo appassionati alla vellutata di zucca. In passato abbiamo addirittura parlato dei benefici del basilico in questa preparazione.

Oggi, però, vogliamo parlare dell’insieme zucca e carote, che gli esperti hanno dimostrato che fa davvero benissimo ai capelli.

Quindi, sbucciamo le patate e le tagliamo grossolanamente. Acqua in pentola e via, accendiamo il fuoco e aspettiamo l’ebollizione.

Inseriamo per prime le patate e, nel frattempo, ci occupiamo delle carote. Puliamo per bene le carote e le tagliamo in tre, quattro parti. In seguito, le inseriamo nella pentola.

Infine, ci occupiamo della zucca: ne ricaviamo dei cubetti e la inseriamo per ultima. Facciamo passare trenta minuti di ebollizione e, in caso, aggiungiamo altra acqua.

Scoliamo, in conclusione, tutte le verdure e le mettiamo nel mixer. Lo azioniamo e ci aggiungiamo il basilico, il timo, il pepe e la noce moscata.

Rifrulliamo il tutto e controlliamo il sale. Se manca, lo aggiungiamo.

A questo punto, la nostra vellutata è pronta! Buon appetito! Ecco la vellutata con zucca e ingrediente segreto che fa benissimo ai capelli.