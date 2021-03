Vegani, vegetariani e sperimentatori in cucina, non possono perdersi questo piatto succulento che strizza l’occhio alla tradizione culinaria a stelle e strisce, ma in versione vegana. Addentare un panino è fra i gesti primordiali più soddisfacenti che l’essere umano possa sperimentare in vita sua.

Ecco quindi come realizzare un vegan burger a casa: veloce, sano, economico e buonissimo.

Il pane

Dal panettiere o al supermercato, selezionare il pane è importante per la resa del panino. È preferibile scegliere panini morbidi, o al latte. Se si trovano nello scaffale anche quelli ricoperti di sesamo sono perfetti, perché ricorderanno esattamente il panino dei fast food più famosi. Scaldare il panino in padella o nel tostapane prima di comporre il burger vegano.

Il burger

In commercio esistono tanti burger vegani a base di ogni verdura: melanzane, pomodori, cavolo, zucca. Se consumati con parsimonia, posso essere una valida alternativa a quelli di carne. Oppure, se si preferisce, è possibile prepararli in casa.

Si realizzano con una base di legumi (ceci, lenticchie o fagioli) che fanno frullati nell’apposito mixer. Poi si aggiungono le verdure (cotte o crude) che si preferiscono come peperoni o zucchine. Aggiungere pangrattato sia dentro l’impasto che per impanare. Per legare si può usare della fecola o se si vuole optare per la versione vegetariana si può scegliere un uovo. Per insaporire l’impasto avvalersi di qualche cucchiaio di lievito alimentare o di parmigiano grattugiato. Insaporire con sale e spezie a piacimento. Una volta formati i burger e impanati con pangrattato si possono cuocere in padella o in forno.

Condimenti e aggiunte

I condimenti per eccellenza possono essere: una fetta di pomodoro spessa e della cipolla caramellata in padella. Una foglia di insalata e del formaggio (se il panino è per i vegani andrà benissimo del formaggio vegano). La salsa per antonomasia è il ketchup; assolutamente vegano! Ma perché non provare la maionese vegana?

