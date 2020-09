Oggi gli Esperti di salute e benessere della nostra Redazione vi suggeriscono un metodo naturale e assolutamente poco conosciuto da noi mediterranei per partire con lo sprint giusto già a inizio giornata. Vedrai che energia a bere succo di pomodoro al mattino, garantendoti un bagaglio di salute per tutto l’arco del giorno. L’abbiamo sperimentato personalmente in un viaggio in Nord Europa, là dove la colazione è il pasto più importante della giornata e il pomodoro è presente in maniera massiccia.

Perché a colazione

Inglesi e Scandinavi assumono pomodoro il succo di pomodoro al mattino per fare il pieno di vitamine e minerali. Come ben saprete, leggendo i nostri articoli, la nostra redazione suggerisce di inserire i pomodori nella nostra dieta giornaliera, a patto però di non soffrire di colite, ulcera e acidità di stomaco. Mentre gli europei del nord sono abituati a mangiare i pomodori con la pancetta e le uova, noi italiani da questo punto di vista siamo ancora molto legati ai classici caffè e cornetto. Possiamo allora prendere in considerazione l’idea di bere il concentrato di pomodoro, che si trova anche comodamente in vendita in tutti i supermercati. Attenzione però che è preferibile la versione che troviamo nel reparto bibite.

Il grande aiuto del pomodoro alla mattina

Vedrai che energia a bere succo di pomodoro al mattino, ma non solo perché avrai la possibilità di godere di tutti questi benefici:

depurare gli organi interni; eliminare le tossine; attivare la diuresi; drenare i liquidi; combattere la stitichezza; aiutare il cuore; ridurre il colesterolo e la glicemia nel sangue; rafforzare il sistema immunitario; proteggere la pelle; migliorare la circolazione; prevenire infarti e ictus; sconfiggere l’artrite.

Come potete ben vedere pochi elementi al mondo sono in grado di donarci così tanti benefici, che sono ancora più evidenti se il pomodoro lo assumiamo a colazione.

Farlo in casa

Se avete invece voglia di prepararvi il succo in casa, basterà semplicemente frullare i pomodori e filtrare il succo per eliminare i semi. Versandolo in un bicchiere con l’aggiunta di un goccio di limone ed un pizzico di sale faremo una bevanda degna di quella di un supereroe!

