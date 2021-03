Il Superbonus 110% viene concesso dallo Stato nel rispetto di una serie di condizioni stringenti che vanno ben conosciute dai tecnici che se ne occupano. Sicché, tra i vari vincoli previsti vi sono: lavori trainanti o trainati, materiali, asseverazioni, salti di classe energetica ecc.

Oltre a questi, poi, ve ne sono anche altri riguardanti le somme che possono essere spese e la loro proporzione. Quindi, vediamo quali sono i limiti di spesa e del congruo prezzo per beneficiare del Superbonus 110%.

Ebbene, in proposito il Decreto Rilancio ha imposto dei limiti di spesa oltre i quali non si può accedere al beneficio. Si tratta, naturalmente, di massimali che variano a seconda della tipologia di intervento. Nonché del tipo di immobile oggetto dei lavori.

Partiamo dal trattare i limiti di spesa previsti per l’isolamento termico dell’edificio. In questo caso, il Superbonus viene calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

In secondo luogo, vediamo quali limiti operano per la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Qui il Superbonus si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione opera anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Inoltre, vale lo stesso massimale per gli edifici unifamiliari.

Congruità dei prezzi

Abbiamo visto quali sono i limiti di spesa. Ora soffermiamoci su quelli che riguardano la congruità del prezzo, per beneficiare del Superbonus 110%.

Sicché, il tecnico abilitato, che gestisce la pratica per l’accesso all’agevolazione, dovrà tener conto anche di questa ulteriore condizione.

Sicché, egli dovrà controllare la congruità dei costi. E inviare l’asseverazione all’Enea. In essa, va certificato che i costi per tipologia di intervento non sono superiori ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti, d’accordo con il Ministero.

La stessa attestazione deve essere compilata in caso di interventi di miglioramento anti-sismico. Infine, per quanto riguarda la modalità in cui è dato godere del beneficio, si ricorda che le alternative sono la cessione del credito, lo sconto in fattura, oppure si può recuperare in 5 anni la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2021 e in 4 quelle del 2022.