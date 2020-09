Vediamo quali sono i farmaci ad azione sedativa per ansia e insonnia. Perché dalla cattiva alimentazione ai ritmi di vita frenetici sono alti i rischi. Quelli legati proprio ad ansia e insonnia che peraltro tendono a renderci poco produttivi.

Attenzione massima e cautela per i farmaci contro ansia e insonnia, ecco perché

Ed allora, vediamo quali sono i farmaci ad azione sedativa per ansia e insonnia. Fermo restando che questi medicinali vanno assunti solo su prescrizione medica. E che quando possibile andrebbero peraltro evitati. In quanto è alto il rischio di assuefazione. Inoltre, l’abuso ed il sovradosaggio possono rivelarsi pericolosi per la salute.

Nel dettaglio i farmaci contro ansia e insonnia rientrano nella categoria dei medicinali ad azione sedativa-ipnotica. E spaziano dai cosiddetti barbiturici alle benzodiazepine. E passando per gli ansiolitici.

Medicinali ad azione sedativa-ipnotica, dai barbiturici agli ansiolitici

I barbiturici sono farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. E che provocano dipendenza psicologica ed anche fisica. Indicati per il trattamento dell’ansia e dell’insonnia, sono molto pericolosi in caso di sovradosaggio. E per questo in genere si prescrivono proprio le benzodiazepine che da questo punto di vista sono meno pericolose.

In particolare, le benzodiazepine possono essere prescritte contro l’ansia o contro l’insonnia. Ma sono indicate pure per contrastare la dipendenza da alcol, convulsioni e stati di agitazione.

Gli ansiolitici, lo dice la parola stessa, sono invece degli psicofarmaci con un fine ben preciso. Quello di trattare e di contrastare i disturbi d’ansia. Ma anche gli attacchi di panico, gli stati di angoscia ed i disturbi ossessivi.

Gli effetti collaterali, per i farmaci contro l’ansia e contro l’insonnia, sono tanti e possono essere anche gravi. In particolare, possono passare dalla sonnolenza al rallentamento cognitivo. Gli effetti collaterali si possono inoltre amplificare in base a stili di vita sbagliati. Come quelli legati al consumo ed abuso di alcol.