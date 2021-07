Molti italiani sono pronti a partire. Aspettavano un pò di libertà da mesi e mesi e considerata la diminuzione dei contagi avevano prenotato le vacanze. Tuttavia, la diffusione della variante Delta del coronavirus sta iniziando a creare troppi disagi. Sicché le vacanze di agosto potrebbero subire annullamenti, soprattutto per chi dovrà partire nella seconda metà del mese.

Ma per comprendere meglio la situazione ecco le news dell’ultim’ora!!! Vediamo perchè le vacanze di agosto potrebbero saltare. Secondo le previsioni del Ministero della Salute, si potrebbero registrare nuovi picchi ad agosto. Ciò soprattutto in alcune Regioni italiane e particolarmente nella seconda metà del mese prossimo. Questo potrebbe portare a nuove restrizioni sia in Italia che all’estero.

La situazione in Italia

Nonostante l’aumento dei contagi, il Ministro della Salute ha escluso scenari tragici. Infatti, non si reputa che la situazione possa precipitare in maniera drastica da un mese all’altro. Ciò significa che anche se alcune Regioni dovessero finire in zona gialla, ciò non escluderebbe la possibilità di spostamenti. Questa, infatti, scatterebbe soltanto in caso di zone arancioni.

Dunque, almeno per il momento, le vacanze di agosto degli italiani in Italia non sembrano a rischio. Questa è la previsione di massima, almeno per l’Italia, e salvo eventi eccezionali. Vediamo, invece, le disposizioni in previsione di viaggi all’estero.

Vediamo perché le vacanze di agosto potrebbero saltare

Ebbene, per i viaggi all’estero, la Farnesina sta sconsigliando spostamenti. Questo perché la diffusione della variante in Europa e nel Mondo potrebbe comportare seri disagi ai turisti.

Si pensi a ritardi, blocchi, quarantene obbligatorie, cancellazione dei voli. È quanto già sta succedendo in alcuni Paesi. Quindi, se si vogliono evitare problemi di questo tipo, è meglio non spostarsi in Europa e ancor meno al di fuori dell’area Schengen.

Approfondimento

Quali sono le caratteristiche del nuovo bonus vacanze 2021 introdotto dal Governo Draghi?