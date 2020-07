L’Inail ha reso noto il bando per ottenere contributi a fondo perduto per imprese agricole. Vediamo cosa bolle in pentola per trattori e macchine agricole .

Le micro e piccole imprese hanno una opportunità unica da sfruttare per aggiornare il proprio parco macchinari. L’Inail con questo contributo ha intenzione di finanziare investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I motivi sono molteplici: riduzione delle emissioni inquinanti e degli infortuni e conseguire un abbassamento del livello di rumorosità.

Il bonus nello specifico

Le microimprese hanno l’opportunità di sfruttare il bonus per l’acquisto o noleggio (con patto di acquisto) di trattori o altre macchine agricole o forestali. Il finanziamento avviene in questo modo: in conto capitale. Le spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva nella misura del 40% per i soggetti per la generalità delle imprese agricole e il 50% per gli imprenditori giovani agricoltori. Il finanziamento varia da mille euro fino a 60mila euro. L’incentivo non va in contrasto con i benefici concessi per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Quanti soldi sono stati stanziati

L’Inail ha stanziato 65 milioni di euro e i criteri ricalcano quelli stabiliti dal bando Isi dello scorso anno. Il budget è distribuito a livello regionale e ci sono due assi di finanziamento: uno di 53 milioni per micro e piccole imprese e 12 milioni per giovani agricoltori.

Quando presentare la domanda

Gli agricoltori hanno la possibilità di presentare la domanda dal 15 luglio in poi. La procedura è a sportello e la domanda va inviata telematicamente. L’imprenditore deve allegare anche la perizia del tecnico incaricato della progettazione. L’Inail ha introdotto in questo caso una novità in assoluto: abbandonare definitivamente la redazione cartacea della perizia e il giuramento del perito in Tribunale. Abbiamo visto cosa bolle in pentola per trattori e macchine agricole .

Approfondimento

Trading profittevole: rischiare il 5% per un potenziale guadagno del 100%. Un’opportunità da sfruttare