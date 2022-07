Quando si va al mare la domenica mattina si pensa sempre a qualcosa di nutriente e buono ma facile da preparare. Solitamente le insalate di pasta o di riso sono quelle più preferite, in realtà ci sarebbe anche un’ottima alternativa con il pollo.

Che sia alla piastra, o piccante, o fritto il pollo è sempre buono. Oltre ad essere squisito per il palato, questo tipo di carne, presenterebbe diversi benefici per la nostra salute. Infatti è ricco di proteine e povero di grassi, ottimo per chi segue una dieta equilibrata. Mangiandolo si aumentano i livelli di serotonina, migliora quindi l’umore, riduce lo stress e avrebbe funzione antidepressiva.

Aiuterebbe a chi ha problemi cardiovascolari, è ricco di fosforo, contiene selenio che è importante per il sistema immunitario. Inoltre è ricco di alfa-carotene e beta-carotene, il precursore della vitamina A importante per la vista.

Tutti questi potrebbero essere validi motivi per consumare il pollo almeno 3 volte a settimana, a giorni alterni.

Adesso vediamo una ricetta gustosa e dietetica, adatta per l’estate.

Vediamo come preparare un’insalata di pollo light, semplice ed estiva da portare al mare con pochi ingredienti e veloce da cucinare

Possiamo definirlo un piatto unico, pratico e fresco.

Gli ingredienti che saranno utili per creare la nostra insalata sono:

600 g di petto di pollo;

150 g di ceci;

200 g di pomodorini;

q.b. di olive nere;

q.b. di rucola;

un filo di olio d’oliva;

q.b. sale e pepe;

spezie a scelta.

Vediamo come preparare un’insalata di pollo light, semplice ed estiva adatta per la spiaggia o la piscina, da consumare con una bella bevanda fresca sotto l’ombrellone.

Come prima cosa puliamo il pollo da eventuali nervetti per renderlo più morbido alla masticazione. Lo tagliamo a cubetti medi e lo mettiamo a cucinare su una padella con un filo d’olio. Aggiungiamo il sale e mettiamo le spezie aromatiche. In alternativa si possono usare anche le spezie per insaporire la carne.

Trasferiamo il pollo in una ciotola e lasciamo raffreddare un po’. A questo punto uniamo i ceci, pomodorini tagliati a metà, olive nere e rucola. Amalgamiamo tutto e aggiungiamo un filo d’olio, un pizzico di sale (giusto un po’ perché è già presente nel pollo). Si può anche aggiungere l’aceto balsamico oppure una salsa light allo yogurt.

Poniamo in frigo il tutto e tra qualche ora l’insalatona di pollo sarà pronta per essere mangiata.

