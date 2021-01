L’attuale Governo cerca di tamponare il più possibile la grave crisi economica in seguito alla diffusione della pandemia. Il Decreto Ristori quater ha prorogato il termine per il pagamento delle rate della Rottamazione ter. Inoltre, è prevista l’estinzione delle procedure esecutive per chi paga la prima rata. Le rate di che trattasi, avevano scadenza dicembre 2020, in base a quanto previsto precedentemente dal Decreto Rilancio. Senonchè, grazie all’intervento del Decreto Ristori, sono state differite al 1° marzo 2021. Ma, vediamo, come la Rottamazione ter delle cartelle esattoriali consente l’estinzione dell’esecuzione con il pagamento della prima rata.

Sospensione delle procedure esecutive

Il grosso vantaggio di aderire alla Rottamazione ter consiste nell’ottenere l’estinzione delle procedure esecutive attivate, con il solo pagamento della prima rata. Quindi, la novità rispetto al passato sta nel fatto che le procedure esecutive non vengono già solo sospese ma addirittura estinte. A ciò si aggiunge che il pagamento avviene senza sanzioni e interessi di mora. Inoltre si ci avvantaggia di tutte le discipline migliorative e delle proroghe concesse di volta in volta. Comunque, l’importanza dell’estinzione della procedura risiede nel fatto che, in caso di mancata ottemperanza alle rate successive, non sarà possibile attivare la procedura già in essere ma occorrerà iniziare tutto da capo.

In altri termini, in caso di mancato pagamento dopo la prima rata, l’Agenzia delle Entrate, dovrà avviare una nuova procedura esecutiva. A tutti questi vantaggi e alla proroga dei versamenti, slittata dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021, si aggiunge la possibilità di chiedere una nuova rateizzazione. Detta facoltà è riconosciuta, sempre dal decreto Ristori quater. Questo a favore di chi è decaduto dal beneficio della Rottamazione ter, nonché a favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione e della rottamazione-bis. Comunque, appare evidente che, rispetto al passato, la grande conquista che vediamo, è che la Rottamazione ter delle cartelle esattoriali consente l’estinzione dell’esecuzione con il pagamento della prima rata.