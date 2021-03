Tutti noi siamo a conoscenza di quanta importanza abbia nelle nostre vite il tipo di dieta alimentare che scegliamo di avere. Vivere in modo sano non dipende purtroppo interamente da noi, in quanto in alcuni casi non c’è nulla che possiamo fare al fine di impedire alcuni disturbi o malattie. In moltissime altre situazioni invece, il cibo che mangiamo si rivela come unico responsabile della nostra qualità di vita. È dunque importantissimo innanzitutto cominciare a comprenderlo, per poi ricordarsi di agire di conseguenza.

La pressione alta

Soprattutto con l’avanzare dell’età, uno dei disturbi più diffusi è quello dell’ipertensione, ovvero una pressione arteriosa che si attesta costantemente a livelli più alti della media. Inutile dire come sia importante che questi si abbassino, al fine di non rischiare a lungo andare alcune spiacevoli complicazioni. Ovviamente, in primis, è assolutamente necessario sentire il proprio medico curante. Solo così infatti si potrà concordare una terapia farmacologica accurata. Oltre a questo però, possiamo giovare dei benefici di alcuni particolari cibi, che possono fungere come ottimi alleati delle medicine. Infatti vediamo come incredibilmente questi alimenti aiutino ad abbassare la pressione.

Le farine integrali

Sappiamo bene come per non rischiare di aumentare questo disturbo, o in generale peggiorare la condizione, esistano alcuni cibi da evitare. Non solo formaggi e insaccati, ma anche caffè e alcol sono presenti in questa ipotetica lista nera. Bene, così come vi sono cibi da tenere alla larga, ce ne sono alcuni invece che andrebbero consumati, proprio per l’aiuto che ci riescono a dare contro l’ipertensione. Andiamo a scoprire quali sono. Dunque vediamo come incredibilmente questi alimenti aiutino ad abbassare la pressione.

In una ricerca pubblicata sul National Library of Medicine, alcuni ricercatori hanno posto l’attenzione su come le farine integrali aiutino ad abbassare i livelli di pressione sanguigna. I motivi per cui ciò accade sono fondamentalmente due. Innanzitutto in queste farine vi è una maggiore concentrazione di fibre. In secondo luogo, seguendo una dieta equilibrata ovviamente, il consumo degli alimenti a base integrale aiuta la possibilità di perdita e mantenimento del peso. Ecco che potrebbe rivelarsi una buona idea quindi passare dalle farine bianche a quelle integrali. O, per lo meno, cercare di mischiare le due ed introdurre lentamente questo tipo di prodotti nell’alimentazione. Prima di prendere questa scelta, come sempre, consigliamo comunque di consultarsi con il proprio dottore.