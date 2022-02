Vediamo come congelare le verdure e averle sempre fresche per preparare a colazione una bevanda ricca di vitamine ed evitare i dolci

Lo Smoothie è molto di tendenza ultimamente. Questa bevanda frullata ricca di vitamine sta spopolando sui social.

Nata intorno agli anni ’40, è originaria degli USA. Qui si diffuse grazie alla sua pubblicazione sul ricettario di un frullatore molto famoso all’epoca.

È considerata riempitiva e salutare ed è un modo alternativo ai dolci da colazione per iniziare la giornata.

La sua consistenza morbida e vellutata è molto piacevole al palato. Veloce e nutriente, vediamo come preparare questo frullato partendo da verdure congelate.

Come si fa uno Smoothie

A nostro piacimento, possiamo utilizzare frutta, verdura o entrambe per costituire la base.

La frutta e la verdura utilizzata possono essere in parte anche prese dal freezer per rendere tutto più cremoso. È per questo che vediamo come congelare le verdure se vogliamo prepararci questa bevanda.

Utilizzare parte degli ingredienti congelati o aggiungere cubetti di ghiaccio renderà la nostra purea più densa, simile alla consistenza di un gelato.

Alla base ottenuta aggiungeremo latte vaccino o vegetale, yogurt normale o greco o perché no, una pallina di gelato.

Frulliamo tutto, se vogliamo aggiungiamo frutta secca e una volta raggiunta la consistenza che preferiamo spegniamo.

Vediamo come congelare le verdure per preparare delle Smoothie Bowl a colazione sempre fresche

Il modo migliore per rendere tutto più nutriente e più green è quello di aggiungere ai nostri Smoothie verdure a foglia come spinaci, bietola, spinacino o lattuga. O ancora anche sedano, sedano rapa, carote.

Certo è che, con la velocità con cui si rovinano le verdure, non possiamo andare sempre al supermercato per avere ogni mattino il nostro frullato.

Tantomeno abbiamo tempo, tutte le mattine, di pulire lavare e sminuzzare le verdure che ci servono.

Un metodo infallibile, veloce e furbo di preparare le nostre verdure è congelarle.

Le puliamo, le laviamo e le frulliamo. Una volta fatto, coliamo il contenuto del frullatore negli stampi per il ghiaccio.

In questo modo, appena svegli, non dovremo far altro che tirare fuori tre o quattro cubetti di verdure e frullarli con il resto.

Questi costituiranno la parte fredda che dona cremosità, arricchiranno la purea di vitamine e nutrienti e doneranno ancora più sapore.

Il metodo è molto veloce, comodo ed economico e non ci pentiremo di aver provato.

Per avere una piccola ricetta veloce e antispreco, potete usare anche le verdure che avete in frigorifero.

Facciamo un esempio:

4 foglie di coste;

mezzo chilo di spinacino;

3 gambi di sedano;

2 carote.

Frulliamo tutto con mezzo limone e se serve aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua. Coliamo negli stampini e congeliamo.

Questi cubetti potremo utilizzarli così:

4 cubetti di verdure;

1 mela;

una manciata di mirtilli;

latte vegetale o vaccino fino a consistenza desiderata.

Frulliamo alla massima potenza, aggiungiamo qualche mandorla e la colazione è servita.