La fretta fa brutti scherzi. In quei momenti in cui siamo presi da mille faccende e pensieri non ci accorgiamo di fare cose di cui potremmo pentirci. Una di queste è sicuramente lo smarrimento delle chiavi dell’auto.

Non ci ricordiamo dove le abbiamo messe e iniziamo a rivolgerci in maniera inelegante al calendario. Purtroppo, nella vita di tutti i giorni può capitare di perdere le chiavi dell’auto, ma a tutto c’è rimedio. Vediamo allora come comportarsi se si perdono le chiavi dell’auto.

Prevenire è meglio che curare

Quante volte abbiamo sentito questa frase: “prevenire è meglio che curare”. Non ci stancheremo mai di dirlo. Questo vale anche per quanto riguarda un banalissimo mazzo di chiavi.

Per quanto riguarda le chiavi dell’auto, prevenire vuol dire prendere le misure necessarie per far sì che il nostro rischio venga meno quando non troveremo più le chiavi. Come? Tramite l’attivazione di una polizza contro lo smarrimento delle chiavi.

Di solito, l’assicurazione per lo smarrimento delle chiavi non è inclusa nella polizza sulla responsabilità civile. Al contrario, l’assicuratore ci copre da questo eventuale rischio se paghiamo un premio comprendente la copertura accessoria per furto e incendio. L’assicuratore, in casi come questo, sarà tenuto al rimborso delle spese di duplicazione della chiave della vettura.

Vediamo come comportarsi se si perdono le chiavi dell’auto: i vantaggi della denuncia

Molti automobilisti, pur trovando un doppione della chiave smarrita, rinunciano a denunciare il fatto alle Autorità competenti. Assodato che non esiste un obbligo di denuncia, desistere dalla stessa può rivelarsi controproducente.

La chiave smarrita, infatti, potrebbe finire nelle mani di qualche malintenzionato desideroso di mettersi sulle tracce della nostra macchina. Una comunicazione ai Carabinieri o alla Polizia di Stato ci può tutelare, riducendo al minimo i rischi.

Inoltre, nel caso non fossimo in possesso di un doppione, la denuncia ci permetterebbe di dimostrare che dal giorno dello smarrimento non abbiamo più avuto accesso alla nostra automobile.

Poniamo il caso che nei giorni successivi allo smarrimento qualcuno si metta alla guida della nostra auto e provochi un incidente. Grazie alla denuncia, saremo in grado di dimostrare la nostra estraneità al sinistro ed evitare ripercussioni sulla classe di merito e relativamente al risarcimento del danno.

Dulcis in fundo

Naturalmente dovremo fare un doppione se abbiamo smarrito anche la chiave di riserva. Sarà necessario, quindi, rivolgersi alla casa madre e chiedere la realizzazione di un duplicato attraverso la comunicazione del codice meccanico.

Grazie ad esso, e agli strumenti di diagnosi, gli operatori saranno in grado si fornirci la nostra nuova chiave. Tuttavia può succedere che non ci ritroviamo in possesso nemmeno del codice meccanico. Anche in questo caso c’è una soluzione.

In alternativa al suddetto codice, possiamo ottenere la chiave tramite il numero di telaio della macchina. Chiaramente tutto questo non è esente da costi. Fare più attenzione a smarrire le chiavi invece lo è.