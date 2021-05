Spesso nella freneticità della vita quotidiana ci capita di vedere degli avvenimenti ricorrenti. Potrebbero essere dei numeri, oppure dei simboli sempre ricorrenti. A tutto ciò si può dare una relazione scientifica e razionale, ovvero che diamo più peso alle cose che desideriamo vedere, come ad esempio delle cifre a noi care per qualche motivo.

Esiste, però, anche un’altra risposta esoterica che può risultare molto interessante. Infatti spieghiamo perché vedere questo segno ovunque è un presagio di fortuna e garanzia di protezione da parte dei nostri cari defunti.

I messaggi angelici

Molti culti spirituali, fra cui anche i cristiani, credono negli angeli. In particolare si pensa che ognuno di noi abbia un proprio angelo custode. Ovvero una guida in grado di aiutarci nei nostri periodi più bui.

Queste figure sono molto più antiche e possono ricordare quelli che i greci chiamavano daimones, tradotto come démoni. È noto che anche il filosofo Socrate ne possedesse uno e ne ascoltasse attentamente i consigli. Ci sono delle coincidenze nella vita che, per chi ci crede, sono frutto dei cosiddetti messaggi angelici. Vediamone uno insieme.

I cuori

Vedere spesso dei cuori significa che qualcuno ci ama e sta cercando di proteggerci. Spesso, infatti, in ambiti banali, come le faccende domestiche, può capitare di vederli. Ad esempio quando versiamo l’olio nella passata o quando compriamo della frutta non propriamente rotonda.

Oppure, ancora, può succedere quando guardiamo il cielo e notiamo delle nuvole molto particolari. Secondo alcuni questo è un modo per farci capire che qualcuno ci vuole bene e cerca di proteggerci. Per questo motivo dovremmo esserne felici.

Oggi abbiamo spiegato come mai vedere questo segno ovunque è un presagio di fortuna e garanzia di protezione da parte dei nostri cari defunti. Se si è interessati a scoprire altri metodi spirituali per mantenere le proprie energie sempre alte, basta dare un’occhiata al seguente articolo. Eccolo qui: “La magica pietra che allontana le energie negative e che porta gioia e prosperità in casa”.