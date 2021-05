Il gatto di cui stiamo per parlare ha 4 zampe, 2 occhi, un bel musetto e 2 belle orecchie. Sembrerebbe un gatto come tanti altri, se non fosse per una caratteristica che lo rende davvero originale.

È una particolarità fisica che farebbe sciogliere il cuore di chiunque. Scopriamo insieme di cosa si tratta, poiché vedendo questo gatto si rimane prima stupiti e poi inteneriti per questa sua caratteristica piuttosto insolita che lo rende unico e speciale.

Un pezzo in più

Il gattino di cui stiamo per parlare non è il solo ad avere questa caratteristica. Ci sono tanti altri animali (umani compresi) che possono nascere con questa particolarità.

Stiamo parlando della polidattilia. In sostanza, l’animale in questione ha un ditino in più, solitamente nelle zampette anteriori.

I gatti hanno 18 dita, suddivise tra le zampe anteriori (5 dita) e quelle posteriori (4 dita). La polidattilia, invece, si verifica quando un gattino nasce con più di 18 dita.

Questa caratteristica è ereditaria, e ciò significa che il micio eredita un gene dominante che gli regala un dito in più.

Vedere un animaletto con un ditino in più sulla zampetta, lo garantiamo, è qualcosa che farebbe sciogliere anche il cuore più duro.

Ecco spiegato perché vedendo questo gatto si rimane prima stupiti e poi inteneriti per questa sua caratteristica piuttosto insolita che lo rende unico e speciale.

La polidattilia genera problemi alla salute?

Assolutamente no. Fortunatamente gli animali con questa caratteristica potranno fare tutto ciò che fanno i loro simili.

I gattini, in particolare, potranno correre, saltare e divertirsi in completa serenità.

In sostanza, quindi, chi ha un gattino con questa anomalia genetica potrà ritenersi fortunato. Infatti, la salute del gattino non subirà nessun danno.

Soltanto all’inizio, quando molto piccolo, potrebbe avere qualche problema di equilibrio dato da una postura scorretta. Il problema, però, non creerà nessun problema di rilievo alla sua salute.

Approfondimento

Con questo gatto stupendo chi soffre di allergia non starnutirà neanche una volta