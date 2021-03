I vasi in terracotta sono tra i preferiti per contenere splendide piante. Il suo aspetto poroso al tatto rende la terracotta un materiale perfetto per mantenere la pianta umida al punto giusto. E se la terracotta diventa macchiata? È possibile avere vasi in terracotta come nuovi con questo semplice rimedio per rimuovere le macchie. Questo materiale tende, infatti, a essere abbastanza assorbente e a presentare macchie diffuse con il tempo. Ecco come rimediare con questo semplice trucco.

I vantaggi della terracotta

Prima di capire come pulire un vaso macchiato in terracotta, è opportuno effettuare alcune precisazioni. La terracotta è una delle scelte migliori per contenere fiori e piante, grazie alla sua capacità di assorbire l’acqua in eccesso. In un vaso in plastica (per ovvie ragioni non assorbente) è più frequente un ristagno dell’acqua.

Questo non accade con la terracotta, che assorbe l’acqua, mantenendo comunque il terreno umido al punto giusto. Esso, oltre ad assorbire acqua, assorbe impurità, sali e fertilizzanti. Per tale motivo, il vaso in terracotta tende a presentare macchie diffuse con il tempo.

E che dire delle fastidiose macchie bianche sulla superficie esterna? Ecco come avere vasi in terracotta come nuovi con questo semplice rimedio per rimuovere le macchie più ostinate.

Acqua e aceto bianco

Per rimuovere ogni macchia da un vaso in terracotta, la redazione consiglia questa soluzione a base di acqua e aceto bianco. Consigliamo dapprima di eliminare tutto lo sporco più grande e le incrostazioni con una spazzola. Solo ora, procedere con l’ammollo.

Versare 250 millilitri di aceto bianco in un litro di acqua e lasciare il vaso nella soluzione per il tempo necessario a eliminare le macchie. Molto dipenderà dallo stato di partenza della terracotta. Poi, lavare il tutto con acqua e sapone o in lavastoviglie, se la grandezza del vaso lo consente.

Qualora le macchie fossero eccessivamente ostinate, consigliamo di usare l’aceto bianco puro come soluzione in cui immergere il vaso macchiato. Il vaso tornerà come nuovo, di un bel color arancione terracotta brillante e senza nessuna macchia o incrostazione bianca.