Con l’abbassamento delle temperature, molti pensano che sia un’utopia avere giardini e balconi rigogliosi anche a gennaio. In realtà, però, in natura esistono tantissime piante che resistono al freddo invernale.

Su ProiezionidiBorsa, ad esempio, abbiamo già visto queste 3 piante spettacolari, ideali per avere giardini e balconi fioriti anche d’inverno.

In questo articolo ne vedremo un’altra davvero molto bella ma che pochi conoscono. Infatti, parleremo di una bellissima varietà di orchidea detta barlia robertiana, o anche orchidea di Robert.

Vasi e giardini fioriti anche a gennaio con questa profumatissima orchidea che resiste al freddo

La barlia robertiana è una orchidea precoce che fiorisce in pieno inverno e che anticipa di qualche mese l’arrivo della primavera. Non è una pianta molto diffusa nel nostro Paese, ma cresce rigogliosa in Liguria e nelle Isole, soprattutto nelle campagne e negli oliveti.

Nell’antica Grecia questa pianta veniva consacrata al culto di Demetra (sorella di Zeus) ed era considerata magica. Infatti, molti pensavano che questa orchidea fosse in grado di far riaffiorare gli amori impossibili, come quelli non corrisposti.

Bellezza e profumo

La barlia robertiana è fra le orchidee più grandi ed appariscenti in natura. Infatti, può raggiungere un’altezza che va dai 20 ai 50 centimetri, con punte anche di 80 centimetri. Inoltre, possiede dei fiori molto grandi e vistosi che si dispongono a cilindro. Per quanto riguarda i colori, invece, essi possono variare dal bianco sporco al rosa, fino al viola scuro.

Oltre alla bellezza ed al colore, questa orchidea è anche molto profumata, tanto da attirare gli insetti impollinatori. Le foglie, invece, in numero da 5 a 10, sono verdi e carnose, disposte a rosetta.

Consigli pratici

Anche la barlia robertiana, così come tutte le orchidee, è una specie protetta ed è vietato raccoglierla. Oltre a commettere un reato, infatti, sradicandola dal terreno commetteremmo anche un vero peccato perché appassirebbe dopo qualche minuto.

Per coltivarla in vaso o in giardino, quindi, bisognerebbe acquistarla da un vivaio e riservarle le migliori cure ed attenzioni. Ad esempio, bisogna fare attenzione a non esporre mai la pianta ai raggi diretti del Sole oppure a forti correnti di aria. Per quanto riguarda il terreno, invece, è preferibile coltivarla in un terriccio argilloso e drenante. Infine, oltre ad innaffiarla costantemente, è importante applicare anche i giusti concimi per farla crescere rigogliosa. Quindi, avremo vasi e giardini fioriti anche a gennaio con questa profumatissima orchidea che resiste al freddo.