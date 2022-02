In modo singolare annuncia il 70esimo «piano spericolato» con un video social con ascensore che si ferma ad ogni piano. Simbolo delle tappe fondamentali della sua vita. Vasco Rossi compie 70 anni e dal prossimo maggio sarà in tour. I fans sono già all’erta per procurarsi il biglietto e assicurarsi un posto in prima fila.

Le emozioni in primo piano

Personalità controversa, talento indiscusso, Vasco Rossi ha cantato i dubbi e le incertezze del vivere. I quesiti irrisolti, la nostalgia. La vita «spericolata» e «al massimo». Ma anche l’amore romantico verso una donna ideale. Ha espresso ed esprime i suoi paradossi, che sono poi quelli di molti. Inespressi o messi a tacere da un Super Io rigido dominatore e repressore di ogni sentimento. Come se oggi i sentimenti fossero qualcosa da bandire e nascondere nell’immagine del superuomo. Richiesta e pretesa dalla società moderna.

Vasco Rossi compie 70 anni e lo comunica sui social, a maggio il nuovo tour Vasco Live’022 Tour

L’esordio di Vasco non è stato compreso. Nel 1982 la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il testo «Vado al massimo» non fu riconosciuto dagli addetti ai lavori. Ma fuori dal teatro fu un tripudio. L’inizio di un successo travolgente. L’anno successivo con «Vita spericolata» di fatto entrò nella testa e nei cuori degli italiani. I suoi concerti hanno riempito gli stadi, le voci del pubblico hanno quasi sommerso la sua. Graffiante, roca, semplicemente unica. Uno dei pochi rocker italiani di spessore. Al di là dei giudizi sulla sua vita privata che non ci competono, al di là dei contenuti dei testi più o meno condivisibili c’è un talento che a 70 anni ha ancora la forza di riempire gli spalti.

Il mito

Difficile capire chi sia realmente Vasco Rossi oltre le canzoni. In fondo il mito rimane sempre avvolto nel mistero e nelle sue zone d’ombra. Ed è tutto parte di quel fascino senza tempo. Qualche giorno fa Vasco ha affermato: «intrigante è il viaggio che la musica ti permette tra fortissime emozioni, splendide illusioni e tremende delusioni. Sono 70 volte che la Terra mi fa girare intorno al Sole e… la testa non mi gira ancora». Che dire… Ci va bene così.

