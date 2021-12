I formaggi italiani sono conosciuti in tutto il mondo. Solo nel 2017 ne sono stati esportati ben 400 milioni di chili. Questi dati confermano che l’Italia è tra i primi esportatori di questo buonissimo alimento.

In questo articolo vedremo perché vanta proprietà nutritive pregiate questo eccellente formaggio che potrebbe sostituire integratori e vitamine.

Si ritiene che l’invenzione di questo formaggio risalga all’anno Mille. Sembra che inizialmente si ricavasse dal latte di pecora. Successivamente, invece, si passò a farlo dal latte di vacca.

È l’Asiago, un formaggio che prende il nome dall’omonima città situata su uno dei più noti altopiani italiani, in provincia di Vicenza. I pascoli allevati in queste zone, grazie al clima e all’aria pulita producono un ottimo latte, da cui nasce l’Asiago DOP.

Questo formaggio ha due tipi di stagionatura: fresco o maturo. La consistenza ed il sapore variano leggermente proprio a seconda di ciò. Il sapore tende ad essere dolciastro con un retrogusto che ricorda il limone. In quanto all’aspetto, ha un colore paglierino e la crosta marrone scuro. In genere, viene consumato come formaggio da tavola o più raramente grattugiato.

Ecco perché vanta proprietà nutritive pregiate questo eccellente formaggio che potrebbe sostituire integratori e vitamine

I benefici del formaggio asiago

Alcuni studi effettuati di recente affermano che l’asiago è un prodotto nutraceutico; cioè un alimento con proprietà terapeutiche e preventive. Oltre alle proteine e al calcio, indispensabile per la salute delle ossa, un consumo giornaliero compreso tra i 30-120 grammi al giorno introdotto in una dieta equilibrata potrebbe rimpiazzare integratori, vitamine e barrette caloriche. L’Asiago stagionato contiene proteine dall’alto valore biologico e vitamine come E, A e B2.

Inoltre, sarebbe indicato alle donne in gravidanza in quanto prodotto con latte parzialmente scremato, agli anziani e a coloro che soffrono di pressione bassa grazie al suo ricco contenuto di sali minerali.