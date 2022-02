“Mamma, mi prepari un panino?” Quante volte ci siamo sentite rivolgere questa richiesta da uno dei nostri figli. Sorte che capita anche ai papà che, spesso, cercano di cavarsela con il pranzo rifilando un panino imbottito alla creatura.

Il problema, come avviene sempre in cucina, è che dopo un po’ si finisce per proporre sempre la stessa cosa. E non solo per mancanza di tempo, ma anche di idee. Non dovremmo scoraggiarci perché vanno bene prosciutto e salame ma possiamo preparare dei sandwich davvero appetitosi per i nostri cari anche con altri suggerimenti.

In frigo o dispensa abbiamo tanti alimenti con cui fare abbinamenti gustosi

A volte, basterebbe un ingrediente in più per cambiare completamene il sapore del nostro sandwich. Ad esempio, uno dei classici panini imbottiti è quello con prosciutto crudo e mozzarella, meglio se di bufala. Ebbene, per renderlo più speciale, prendiamo un porro, puliamolo bene sotto l’acqua e poi tagliamo delle rondelline che andremo ad inserire nel panino.

Il nostro panino, con prosciutto crudo e burrata, potrebbe diventare speciale se spalmassimo del pesto di basilico sulle due fette di pane. Un panino curioso potrebbe essere quello che al classico abbinamento di salame e fettine di fontina aggiunge una gustosa marmellata di fichi. Il salame è anche il protagonista di un panino dove, oltre a foglie di lattuga, aggiungeremo del mango tagliato a pezzetti.

Vanno bene prosciutto e salame ma possiamo preparare dei panini imbottiti gourmet con ricette semplici e ottimi per il pranzo grazie anche a questi abbinamenti con altri salumi

La coppa è un altro salume spesso utilizzato nei panini. L’idea è quella di imbottirla nel panino con maionese e fettine di mela, per un sapore davvero unico. Se vogliamo provare qualcosa di “forte” ecco che un bel panino ripieno di lardo, acciughe e burrata potrebbe fare al caso nostro. Per un panino alternativo vecchia maniera dovremo usare una baguette che si possa poi mettere in padella. Al suo interno, infatti, metteremo delle fettine molto sottili di pere e fontina a fette. Chiudiamo il tutto e mettiamo in padella per il tempo necessario a far fondere il formaggio.

Se amiamo il pesce, dovremmo procurarci (o fare) un paté di olive taggiasche che spalmeremo con lattuga, spada affumicato e pomodorini secchi sott’olio. Abbiamo avanzato del pollo? Facciamone degli straccetti che andremo ad inserire nel panino insieme a mezzo cetriolo a fettine, della giardiniera sminuzzata e maionese. E, ultimo, ma non in bontà, ecco un panino dove protagonista è la scarola. Andrà trattata in padella con olio. Dopo cinque minuti, aggiungiamo acqua (50ml) e un cucchiaino di miele. Facciamo cuocere fino a totale assorbimento dell’acqua. Una volta pronta, la metteremo con della pancetta coppata, della crescenza e macinandoci anche pepe nero.