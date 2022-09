Le temperature sono cambiate in fretta e dal caldo estivo siamo arrivati alla frescura autunnale senza neanche accorgercene. Ecco perché sarà meglio affrettarsi ed aggiornare l’armadio con i capi di tendenza a questo periodo. Non c’è da preoccuparsi però, perché a volte basta riutilizzare i capi che già possediamo riutilizzandoli in modo nuovo.

La magia degli strati

Dalle tendenze capelli 2022 al fashion di questi ultimi due anni è impossibile non notare una chiara tendenza. Si punta tutto sugli strati, creando contrasti di colore e tessuti o realizzando un outfit monocolore.

Sta di fatto che usare più strati sovrapponendo capi di abbigliamento crea un look sorprendente con il minimo sforzo. E in effetti non c’è periodo migliore dell’autunno per provare questa tendenza. Basterà sovrapporre alcuni capisaldi di questo periodo e otterremo un look autunnale completamente alla moda.

Vanno a ruba questi 3 capi alla moda da indossare in autunno

Cominciamo da uno dei capi iconici dell’autunno, il cardigan. Comodo e versatile questo capo spalla si adatta alle occasioni formali e alle serate in compagnia. Infatti a seconda della tipologia scelta o degli abbinamenti possiamo puntare sul casual o sull’eleganza.

E ritroviamo con piacere il motivo a quadri proprio sui cardigan, sposandosi a capi prettamente estivi come shorts e slip dress.

Li possiamo indossare aperti su top particolari, magari puntando sullo oversize.

Gli stessi principi si applicano ad un altro capo caldo dell’autunno, la giacca. Si parla spesso di una giacca dal taglio maschile, oversize e persino con spalline. Ecco perché, pur sovrapponendola a dei jeans e una semplice di shirt, il nostro outfit si farà certamente notare.

Infine, anche i pantaloni di moda in autunno prediligono taglie comode. Ecco perché vanno di moda i “dad jeans” dopo i “mum jeans”. Torna anche con furore la zampa d’elefante, magari con tessuti in velluto che danno quella sensazione di morbido e caldo che ci piace tanto in autunno.

In quanto a scelta di accessori non si disdegnano le borsette crochet e i capellini da pescatore che sono andati tanto di moda quest’estate.

Insomma, vanno a ruba questi 3 capi alla moda perfetti per l’autunno, anche se il tempo ancora ci consente di approfittare delle tendenze di fine estate.

