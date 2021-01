Si torna alle contrattazioni borsistiche ed iniziamo il nuovo anno con le nostre raccomandazioni e i titoli da inserire nella whachlist del nuovo anno. Per questo motivo fra le small cap valutiamo di comprare subito Digital360 perchè sottovalutato del 100% e con utili in forte crescita. Prima però facciamo una premesssa.

Siamo in un momento particolare e questo potrebbe essere paragonato all’anno 2000. Per certi versi, i mercati sono lontani dai fondamentali e per il momento scontano una ripresa che potrebbe anche tardare. Il paradigma attuale potrebbe portare a ribassi nei prossimi mesi come da nostre previsioni decennali. I prossimi 2 anni non saranno affatto facili per i mercati e se ci si impelaga in titoli strani si può rimanere in perdita anche per decenni. Per questo motivo si raccomanda di comprare e vendere sempre e solo indici azionari diversificati in base al PIL e di comprare e vendere (con una minima parte del proprio portafoglio) titoli sottovalutati rispetto ai fondamentali in trend rialzista e con utili attuali e previsti in forte crescita rispetto ai fatturati e alla proprio posizione debitoria.

La società Digital360 gestisce una piattaforma B2B multicanale in Italia e offre marketing digitale. Abbiamo studiato ed analizzato i bilanci degli ultimi anni e si prevede che gli utili cresceranno del 49,92% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 2,48.

Inostri calcoli invece portano ad un fair value di 3,70 circa.

Valutiamo di comprare subito Digital360 perchè sottovalutato del 100% e con utili in forte crescita

Il titolo (DIG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre a 1,84 in rialzo del 2,79%. Nel 2020 ha segnato il minimo a 0,64 ed il massimo a 1,94.

Analisi dei grafici e strategia di investimento

Il titolo capitalizza circa 30 milioni di euro e per questo motivo si raccomanda molta prudenza in quanto i prezzi con bassi volumi potrebbero muoversi anche di diversi punti percentuali. Questo potrebbe portare a forti perdite in conto capitale.

Il consiglio è di comprare in apertura del 4 gennaio con stop loss a 1,67 e mantenere in ottica di 36/60 mesi. Nel breve (1/3 mesi) sono possibili rialzi fino a 2,20/2,32.