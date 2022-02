L’inverno sta finendo, ma non è troppo tardi per imparare una bella ricetta di stagione, che ci accompagni nelle ultime settimane prima dell’arrivo della primavera. In particolare, oggi inseriremo il cavolfiore in una ricetta molto golosa e abbastanza facile da realizzare.

Si tratta di una ricetta molto gustosa e anche abbastanza calorica, ma comunque ci permette di godere anche dei buoni effetti che il cavolfiore avrebbe sulla nostra salute.

Ricordiamo infatti che, secondo gli esperti, questa verdura ha un elevato contenuto di fibre, che aiuterebbero la salute dell’intestino. Conterrebbe, inoltre, alcune vitamine, tra cui la C, potente antiossidante che rallenterebbe l’invecchiamento inibendo l’azione delle molecole radicali liberi.

Ciò di cui avremo bisogno

Dunque, valorizziamo il cavolfiore e le sue fibre cucinando questo favoloso ortaggio gratinato al forno e impreziosito da cipolla e groviera. Una vera esplosione di gusto.

Per preparare una teglia da quattro persone avremo bisogno di questi ingredienti:

1 cavolfiore;

3 cipolle;

100 grammi di burro;

2 cucchiai di farina;

50 centilitri di dado di pollo;

noce moscata;

formaggio groviera grattugiato;

10 centilitri di panna;

pangrattato;

pepe;

sale.

Una volta che abbiamo ottenuto tutto il necessario, possiamo iniziare.

Valorizziamo il cavolfiore e le sue fibre in questa golosa ricetta con cipolla

Iniziamo tagliando il cavolfiore in piccole cimette, poi puliamolo bene e mettiamolo a cuocere per 10 minuti in acqua bollente salata. Quando è pronto, mettiamolo da parte.

Ora sciogliamo 50 g di burro in una casseruola e aggiungiamo il cavolfiore, così da metterlo a rosolare. Regoliamo con sale, pepe e noce moscata. Poi spegniamo il fuoco e mettiamo la casseruola da parte.

Mettiamo a bollire dell’acqua e mettiamoci dentro il dado quando bolle. Prendiamo ora una padella e sciogliamo il burro rimanente, mettiamoci dentro le cipolle e rosoliamole.

Adesso cospargiamo di farina le cipolle e aggiungiamo il brodo pian piano, mescolando costantemente. Facciamo così sobbollire a fuoco molto basso per una decina di minuti. Aggiungiamo la panna e continuiamo la cottura per qualche minuto, fino ad ottenere una crema liscia.

Imburriamo ora una teglia da forno e mettiamoci dentro le cime di cavolfiore. Versiamo la crema con cipolle sulla parte superiore del cavolfiore e cospargiamo bene di pangrattato.

Copriamo con la groviera e mettiamo in forno a 210° C per 15 minuti. Togliamo dal forno e il nostro goloso piatto è pronto.

