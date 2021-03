Vestirsi bene è spesso sinonimo di studiare le proprie forme. Infatti nonostante molte persone abbiano un naturale senso del gusto, altre non sono in grado di riconoscere cosa le valorizzi.

Valorizzare un seno piccolo senza reggiseni imbottiti è semplicissimo

Per fortuna, però, esistono molti trucchi per poter apparire curate e in forma. Noi di ProiezionidiBorsa oggi ne sveliamo uno per le figure più androgine. Infatti spieghiamo perché valorizzare un seno piccolo senza reggiseni imbottiti è semplicissimo: ecco i vestiti da tenere nell’armadio.

Cosa evitare

Generalmente le donne che hanno una prima di coppa di reggiseno, sono anche minute di struttura fisica. Se si rientra in questa categoria è importante non sovraccaricare il proprio stile con accessori o con stampe esagerate. Infatti portare borse, orecchini rilevanti e indossare maglie con delle fantasie voluminose non farà altro che far sembrare più piccina chi li indossa.

Cosa prediligere

Valorizzare un seno piccolo senza reggiseni imbottiti è semplicissimo, ecco i vestiti da tenere nell’armadio. Vediamo insieme quali sono.

Innanzitutto è meglio prediligere maglie o top che abbiano fantasie dall’effetto dilatante. Vanno benissimo, ad esempio, le righe orizzontali. Poi bisogna preferire dei capi che non risultino troppo fascianti. In questo modo il tessuto eccedente può essere facilmente fermato con una cintura in vita.

In questo modo si creerà più volume proprio nell’area del decolleté. Vanno anche bene gli scolli profondi: infatti chi non ha molto seno potrà portarli senza risultare volgare. Infine via libera alle rouches e alle arricciature che faranno risultare il petto più armonioso e meno piatto.

Oggi abbiamo spiegato i trucchi di stile per valorizzare anche le ragazze meno prosperose. Se si vogliono scoprire altre curiosità sul mondo della moda e del beauty, consigliamo di consultare questo articolo al seguente link: “La formula matematica che determina la lunghezza di capelli perfetta per il proprio viso”.