A causa dell’utilizzo frequente di mascherine a copertura del volto, il mondo del make up punta sempre di più sugli occhi. Non è un caso che le ultime tendenze in fatto di trucco riguardino proprio questa zona del viso. Gli occhi sono la sezione più incisiva del viso, che bisognerebbe imparare a esaltare per catalizzare l’attenzione di tutti.

Magari, potremmo farlo con l’ultima tendenza del momento, infatti valorizza lo sguardo e regala occhi ipnotici questo trucco famosissimo che spopola sui social. Si tratta di rivalutare tutte le proprie conoscenze e tecniche in fatto di trucco.

Il Reverse Cat eye è, infatti, semplicemente un trucco al contrario!

Che cos’è il Reverse Cat Eye e a quali donne sta bene

Si tratta certamente del beauty look di tutto il prossimo autunno-inverno. Su social come Tiktok o Instagram sono infatti in tantissime a spiegare come realizzare questa tecnica.

L’attuale trucco occhi prevede l’applicazione dell’eye-liner esclusivamente sotto l’occhio, un vero e proprio “occhio di gatto al contrario”. Potrebbe tranquillamente trattarsi anche della matita, ma l’importante è allungare l’occhio applicando il prodotto solo sulla rima inferiore.

Ma prima di capire come replicarlo, sembra opportuno individuare a quale donne sta bene. Il Reverse Cat eye dona particolarmente a chi ha occhi rotondi o a palla e a chi possiede occhi incappucciati, dando l’illusione di maggiore lunghezza. Dovrebbe evitarlo chi ha occhi troppo distanti.

Chi ha occhi già abbastanza grandi può replicarlo senza troppi eccessi e magari puntando su colori piuttosto neutri. Ma ecco come realizzarlo in pochi e semplici passi.

Allungare la parte di occhio sotto le ciglia inferiori apre lo sguardo, specie se i colori utilizzati sono il marrone cioccolato o il nero. Il consiglio è di lasciare la palpebra superiore dell’occhio molto neutra e pulita, magari realizzando un leggero smokey eyes.

È possibile, ad esempio, usare un beige nocciola per scurire la piega dell’occhio e un color burro su tutta la palpebra mobile. Ma per rendere lo sguardo veramente incisivo è preferibile usare micro-glitter oro o argento per illuminare l’intera palpebra.

Applicare, quindi, esclusivamente la matita all’interno dell’occhio. Scurire di marrone caldo la riga inferiore e passare abbonante mascara per dare maggiore volume e lunghezza alle ciglia. Attenzione, però, perché se il mascara non allunga o volumizza le ciglia il problema è probabilmente lo scovolino.

