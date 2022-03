Al giorno d’oggi vediamo di continuo in rete o in televisione immagini di look perfetti, che sembrano disegnati appositamente per la modella che li indossa. Spesso, a seconda delle situazioni, potremmo far fatica a trovare l’outfit, i colori o lo stile che maggiormente si adattano al nostro fisico. A chi non è mai capitato d’innamorarsi di un determinato capo d’abbigliamento visto in un negozio, misurarlo e scoprire che non fa per noi. Per ognuno di noi, indipendentemente dai gusti, potrebbero esserci dei colori che invece di valorizzare il fisico potrebbero mettere in risalto i nostri difetti. Così, organizzare giorno dopo giorno il nostro guardaroba diventa una vera e propria sfida. Essere al top in ogni ambito della nostra quotidianità appare come lo scalino più arduo da oltrepassare. Per fortuna, la moda e le nuove tendenze ci permettono di realizzare meravigliosi look per essere sempre al top in ogni occasione.

Valorizza e ringiovanisce qualunque fisico a qualunque età questo colore da abbinare in primavera a vestiti, scarpe e borse

A un passo dalla primavera, le tendenze invernali cominciano a lasciare spazio a capi d’abbigliamento, colori e sfumature che maggiormente si adattano alla nuova stagione. Il mondo della moda ci abitua sempre più a grandi ritorni dal passato. Un fenomeno questo legato anche al rapporto stretto tra moda, tendenze e social. Un esempio di questo fenomeno sono i capi d’abbigliamento che tornano prepotentemente a riprendersi la scena primaverile e che completano i nostri outfit ad ogni età. Giacche, pantaloni o accessori di tendenza che contribuiscono a ringiovanire il nostro stile. E, infatti, in un’era tecnologica come la nostra, i social favoriscono questi amati ritorni. Altri esempi sono i cappotti cammello o gli stivali in cuoio, tendenze che tornano in auge grazie ad un semplice hashtag in rete.

Sfumature

Dunque, a pochi giorni dalla primavera assistiamo al ritorno di un meraviglioso colore che valorizza e ringiovanisce qualunque fisico a qualunque età. Stiamo parlando del color cognac, una nuance che si adatta facilmente ai dolci colori primaverili. Giocando con questa sfumatura di tendenza, potremmo valorizzare il nostro outfit grazie ai meravigliosi colori con cui abbinarla. Ad esempio, per uno stile raffinato, potremmo decidere d’indossare dei meravigliosi pantaloni in ecopelle color cognac e giocare con l’intero outfit e con gli accessori. Potremmo abbinare ai nostri pantaloni una maglia in very pery o una borsa verde o rossa, e perché no, anche il contrario.

Tuttavia, al cognac potremmo anche abbinare l’arancione e i capi in denim, o tonalità neutre come il bianco, il grigio o il blu. Ovviamente con questa tonalità potremmo giocare su ogni look: scarpe, vestiti, borse, accessori, per valorizzare il fisico a qualunque età in ogni occasione della nostra vita.

