Per molti finalmente è arrivata l’ora di inforcare gli sci.

Il freddo c’è, la neve sulle piste anche, manchiamo solo noi a goderci qualche discesa.

Che sia una prima volta o se, al contrario, fossimo dei veterani di questo sport così adrenalinico, non importa: la valigia per sciare è sempre un grattacapo.

Infatti, sono diverse le cose a cui pensare e da non scordare a casa prima di chiudere la porta e partire per la nostra vacanza.

In questo articolo proponiamo una rapida check list da consultare durante la preparazione dei bagagli per semplificare quest’operazione ed esseri sicuri di aver preso tutto.

Un trolley per amico

Iniziamo proprio da qui e cioè dalla valigia che porteremo sulla neve e che conterrà tutte le nostre cose.

Il consiglio generale è quello di optare per un trolley di medie o grandi dimensioni. Questo perché, se i vestiti invernali sono già molto ingombranti e pesanti, quelli per la neve ancora di più.

Poi, tra un trolley semirigido e uno rigido, potrebbe essere meglio il semirigido. Semplicemente perché possiamo forzare un po’ la chiusura in caso di un carico leggermente over e straripante.

Infine, se ci fosse qualche tasca esterna sarebbe ancora meglio, per infilarci dentro piccoli accessori last minute.

Valigia per sciare pronta in 10 minuti con queste 10 cose da non scordare per una vacanza sulla neve

Ora che abbiamo il nostro trolley aperto sul letto o a terra, cosa mettere dentro per la nostra vacanza sciistica?

Partiamo dall’abbigliamento.

Sicuramente dovremmo portarci la giacca e i pantaloni tecnici da sci che ci isolano dal freddo e sono idrorepellenti.

Poi, l’intimo termico e con questo intendiamo magliette, pantaloni o calzamaglia da mettere sotto la tuta da sci.

Questo materiale è perfetto perché ci tiene al caldo ma allo stesso tempo è traspirante e non ci fa sudare.

Ancora, calzini adatti da tenere sotto gli scarponi e guanti sempre in materiale tecnico idrorepellente.

Accessori

Tra gli accessori, non dobbiamo dimenticarci di una fascia che, oltre a levare i capelli da davanti agli occhi, tiene calde le orecchie e la parte frontale della testa.

Portiamo anche un paio di occhiali da sole e degli elastici per capelli per appuntarli in code, codini e treccine.

Accessori di bellezza

Infine, nel nostro beauty dovremmo portare:

un burro cacao per tenere sempre idratate le labbra che con il freddo possono screpolarsi e seccarsi facilmente;

una protezione solare per il viso, perché in montagna e sulle piste spesso si prende tanto sole come al mare.

Quindi, ecco come avere la valigia per sciare pronta in soli 10 minuti con queste 10 cose da non scordare per una vacanza sulla neve.

