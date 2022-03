Valgono oro queste tre eleganti e resistenti piante da interno che porterebbero benessere, soldi e fortuna e rendono bellissima casa

Chi è un amante delle piante lo sa bene. Una singola pianta o un vaso di fiori messi in un angolo regalano bellezza con poco. Le loro foglie rigogliose e i fiori colorati creano un’atmosfera accogliente e rilassante. Ecco perché in casa, in ufficio o nei negozi, avere un piccolo angolo verde può fare la differenza. Sono tantissime le varietà ornamentali che si adattano agli ambienti interni.

Ma se, oltre ad adornare le nostre case, ci fossero piante capaci di regalarci benessere, soldi e fortuna? Infatti, valgono oro queste tre eleganti e resistenti piante da sempre considerate portatrici di energia positiva. Delle varietà speciali, che secondo tradizioni antiche, sono come talismani di buona sorte. Facilissime da coltivare e disponibili a poco prezzo, non chiedono che acqua e di essere ammirate. Ognuna di esse ci sorprenderà con qualche caratteristica speciale. È arrivato il momento di scoprire quali sono.

Lo chiamano lucky bamboo (Dracena sanderiana) e in Asia è conosciuto come uno dei talismani più potenti in natura. Simbolo di giovinezza eterna, è capace di vivere tantissimi anni anche se coltivato nelle nostre case e si riproduce facilmente tramite talea. Infatti, non ha bisogno che di acqua e una zona della casa dove possa arrivargli tanta luce. Quando qualcuno regala un lucky bamboo, augura all’altra persona di vivere una vita piena di gioia ed equilibrio. I suoi rami nodosi che si avvolgono a spirale assomigliano a un’installazione artistica naturale. Pare che questo gioco di rami doni tranquillità e benessere.

Spathiphyllum

Molti di noi ce l’hanno in casa ma non ne conoscono la simbologia. Lo Spathiphyllum è uno dei fiori che rappresenta la femminilità. Facilissimo da curare, riesce a vivere per molti anni e pare possa accompagnare una persona per gran parte della sua vita. Secondo le credenze popolari, così come le sue bellissime foglie bianche proteggono il fiore interno, lo Spathiphyllum può proteggere chi gli vive vicino. Ecco perché pare porti fortuna e protegga dalle influenze maligne.

Pachira aquatica

Terminiamo con una pianta meno conosciuta, la Pachira aquatica. In natura arriva a crescere fino a 7 metri, mentre in commercio se ne trovano formato bonsai. Resistente e longeva, ha bisogno di poche cure. Secondo il feng shui, le 5 foglie che crescono per ogni ramo rappresentano i 5 elementi. Se saputi intrecciare, porteranno soldi, fortuna e bellezza a chi la possiede. Ecco perché in Giappone ogni ufficio ne ha almeno una.

