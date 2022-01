Valgono oro in cucina e nelle pulizie di casa ecco perché utilizzare il succo di limoni risparmiando tempo denaro e fatica

È l’oro biondo dei frutti di questa stagione. Il limone è un validissimo aiuto contro il freddo invernale, ricco di vitamina C e di antiossidanti, ha anche proprietà antibatteriche e detergenti. Ecco perché il limone può essere sfruttato a tutto tondo nella nostra vita quotidiana. Dalle ricette alle pulizie di casa il frutto, la buccia e il succo potrebbero diventare un preziosissimo aiuto se sappiamo sfruttarlo bene.

Un frutto che vale oro

In cucina gli usi del limone sono molti e svariati. Il succo può essere utilizzato per condire tisane e insalatone, ad esempio. Ma possiamo utilizzare il succo anche per preparare dolci soffici e buonissimi, come la preparazione di questa torta. Basterà aggiungere 100 gr di succo di limoni da aggiungere al composto di uova e zucchero. Una volta amalgamato bene il tutto, per rinforzare il sapone, potremmo grattugiare la buccia e aggiungerla. Unire la farina setacciata e mescolare bene. L’ultimo passaggio consiste nell’aggiunto del lievito per dolci che renderà ancora più spumoso il tutto. Imburrare la teglia e infornare.

Non dimentichiamo poi che il frutto spremuto è anche la base per la preparazione di un delizioso superalcolico: il limoncello. Per non sprecare la bontà di questo frutto e poterlo avere a nostra disposizione anche nei mesi futuri in cui ci sarà scarsità possiamo spremere i limoni e congelarli nelle vaschette di ghiaccio. Per un succo più nitido potremmo filtrare con un colino e togliere tutte le impurità. Nelle vaschette potranno rimanere per qualche tempo e nel caso in cui ci servissero potremmo prendere i cubetti e metterli dentro una busta che troverà posto in un angolo del freezer. Al momento opportuno i cubetti di succo di limone ci terneranno utili.

Per le pulizie di casa: l’utilizzo che molti di noi conoscono, che è anche un rimedio della nonna, consiste nell’utilizzare i limoni per sgrassare l’unto di pentole e padelle. Strofinare le superfici oleose con mezzo limone e le nostre stoviglie torneranno come nuove. La stessa cosa è possibile fare per far tornare lucenti le posate con uno sporco impossibile o pulire il metallo della nostra caffettiera. Con l’aggiunta di un pizzico di bicarbonato, infine, il succo di limone si rivelerà un ottimo detergente anche per i nostri elettrodomestici. Potremmo infatti pulire le incrostazioni del ferro da stiro, il vetro del forno e il microonde. Valgono oro in cucina e nelle pulizie di casa ecco perché utilizzare il succo di limoni risparmiando tempo denaro e fatica.