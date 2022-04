Vale oro questo formidabile concime naturale per avere splendide rose e ortensie fiorite e ortaggi da far invidia risparmiando

L’arrivo della primavera segna la rinascita della natura. Il cinguettio degli uccelli ci preannuncia questo cambiamento, così come lo spuntare di piccoli germogli sugli alberi. Finora giardini e parchi si mostravano spogli e dormienti, mentre da qualche settimana hanno iniziato a ricoprirsi di verde.

Come questi, anche i nostri terrazzi e giardini riscoprono il tepore dei raggi del sole. È il momento perfetto per arricchirli e adornarli, anche in vista dell’estate. Molte persone corrono nei vivai in cerca delle piante più belle. Alcuni scelgono piante ricadenti che creano cascate di fiori vivaci. Altri preferiscono riempire vasi grandi di rose, ortensie e gerani.

Ma affinché siano floride e lussureggianti, queste piante hanno tutte bisogno di un aiuto. Ecco perché s’interviene col concime che, in questo caso, non contiene preparati chimici. Infatti, vale oro questo formidabile concime naturale prodotto con due ingredienti al costo di pochi euro. Lo stesso potrà essere usato con efficacia sia nell’orto sia per le piante che appaiono sottotono. In più, otterremo l’effetto di allontanare parassiti e lumache dal nostro giardino. Ma vediamo insieme come produrlo con passaggi semplici.

Ingredienti per il fertilizzante

Per il nostro fertilizzante useremo un alimento che spesso si trova nelle nostre cucine. Si tratta del lievito di birra in panetto, ricco di vitamine del gruppo B, potassio e fosforo che sono fondamentali per il benessere delle piante. A questo aggiungeremo qualche cucchiaio di zucchero (o miele) per attivare gli enzimi. Per finire, aggiungeremo al miscuglio dei gusci d’uovo seccati e triturati, ricchi di calcio e minerali salutari.

La modalità con cui mescoleremo i tre ingredienti consiste nel prelevare 10 grammi di lievito, sia secco che fresco, e mescolarlo a 10 litri d’acqua tiepida. Poi si aggiungerà 1 cucchiaio di zucchero e il guscio d’uovo tritato mescolando fino a sciogliere tutto il lievito. A questo punto lasceremo riposare il liquido per almeno 2 o 3 giorni. In questo modo tutti i nutrienti si discioglieranno e il fertilizzante potrà essere utilizzato alla base delle nostre piante o ortaggi.

Ma attenzione, mai versare la soluzione direttamente sulle radici perché si potrebbe ottenere l’effetto contrario. La stessa lozione può essere utilizzata senza aggiungere i gusci d’uovo ma con 2 cucchiai di aceto di mele per ottenere la funzione repellente.

