Vaccini Covid-19 gli otto titoli da monitorare: quali sono? Ci sono occasioni da cogliere al volo?

Sono otto le società quotate nel mirino degli investitori e soprattutto di GAVI, alleanza per i vaccini creata dalla Bill Gates Foundation per combattere il coronavirus. Gavi ha capitale sia pubbliche che privato: tra i sostenitori la Bill & Melinda Gates Foundation, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale, l’Unicef.

Acquisti anticipati, per evitare accaparramenti

Gavi lancerà un Advance Market Commitment, un impegno a comprare all’ingrosso i futuri vaccini, in quantità massicce. Ciò sia per incentivare i produttori, affinchè investano in capacità produttiva, ancor prima che siano rilasciate le autorizzazioni che permettano la distribuzione dei prodotti. E per scongiurare la corsa agli accaparramenti di vaccini e farmaci da parte dei Paesi ricchi. Una triste pratica, questa, che abbiamo purtroppo sperimentato ovunque a proposito di mascherine.

Vaccini Covid-19: gli otto titoli da monitorare

Alcuni li abbiamo studiati lo scorso aprile, altri se ne soono aggiunti, i colossi farmaceutici più dinamici del mondo. L’aministratore delegato di Gavi, Set Berkley in questi giorni è sbarcato a Londra per cercare 7,5 miliardi di finanziamento sui programmi di vaccinazione di 300 mila bambini tra il 2021 e il 2025. Incalzato dai cronisti, non ha fatto i nomi della prima cerchia di produttori in lizza per questo nuovo progetto. Ma prima della fine della settimana, ha detto, potrebbero esserci delle novità.

100 team in lizza per la grande scommessa (e magari il Nobel)

Attualmente sono circa 100 i team che stanno sviluppando questo genere di vaccini, attesi ovunque con grande ansia. L’infezione che ha colpito 6,3 milioni di persone in tutto il mondo, infatti, non è ancora stata fermata. Dunque se la scoperta migliore avvenisse in una piccola company del biotech, questa dovrebbe solo fissare un prezzo per scatenare l’asta più importante del primo quarto di secolo. Gli investitori stanno perciò tenendo d’occhio Astrazeneca, il cui titolo ha già guadagnato 2 dollari in una settimana (ora quota già 55), Cansino B, che ieri quota 187 dollari alla borsa di Hong Kong e oggi è già a 188,60. E poi Pfizer, che viaggia intorno a 36,16, BioNtech (ferma a 51,16), Johnson & Johnson che ieri ha chiuso a 148,65. Infine Merck quotata 82,6 dollari per azione, Moderna (ferma a 59,89 e Sanofi che ha toccato 49,48 usd e oggi è già ripartita.