Vacanze vip 2022, il rifugio segreto di Giorgia Soleri e Damiano

La coppia che resiste e vive d’insolita normalità, nonostante il successo mondiale della band rivelazione dello scorso anno, è in vacanza. Gira il Mondo e in un anno e poco più annovera tra gli spettatori in prima fila niente poco di meno che Angelina Jolie. Vedere questo ragazzo di Roma, in una location non proprio esclusivissima, fa notizia. Gli altri famosi (quasi) quanto lui si annidano nei locali di Forte dei Marmi o Portofino. Altri in Sardegna o nell’esclusivissima Capri. Damiano e Giorgia sono in Puglia. Certamente in una dimora con tutti i comfort, ma siamo pronti a scommettere che non sarà nemmeno poi tanto lussuosa. Certamente confortevole, ma nulla di più.

Le immagini di sfondo ai loro post fanno intuire possa trattarsi di qualche angolo del Salento, meta prediletta di tanti giovani e da qualche anno anche da alcuni vip. Infatti, per il secondo anno consecutivo ad Ostuni nelle settimane scorse torna il leader degli U2, Bono Vox. Ancora ad inizio estate ci arrivano foto di Elisabetta Gregoraci, Luisa Ranieri e la coppia dei Ferragnez, più unita che mai.

Così, tra vacanze vip 2022, il rifugio segreto del leader dei Måneskin capita nella bellissima Puglia in compagnia dell’influencer e scrittrice Giorgia Soleri. I due sono fidanzati da tempo e lei è attivissima sui social soprattutto per alcune campagne e messaggi in favore di diritti ancora negati. Autrice del libro «La signorina nessuno», nelle ultime settimane la vediamo in giro per l’Italia per la presentazione del testo. E qualche volta l’accompagna anche Damiano, come un ragazzo qualsiasi prestato al mondo delle celebrity. Per capirci, il nostro sentore è che il successo dei Måneskin non sia un fuoco di paglia, quindi abbiamo a che fare con personaggi dello stesso calibro di Robbie Williams, Anastacia o JLo (acronimo di Jennifer Lopez). Solo che questi altri non li troverai mai per strada, come con Damiano e Giorgia può capitare.

Fuori dal lavoro, i due sono soliti gironzolare tra la gente. Quindi parlare di segretezza è più una provocazione che una realtà, perché abbiamo l’impressione che non si arrovellino troppo la testa per pensare dove nascondersi dalla gente. E lo conferma il post concerto della band a Roma, al Circo Massimo. I giorni successivi, Damiano lo becchiamo a sorseggiare un drink con Giorgia e altri amici tra le vie della Capitale. La normalità si fa spazio nella vita professionale che pure fa girar la testa.

