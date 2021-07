Una volta il trucco da parte dei malintenzionati per capire se eravamo in ferie era controllare la cassetta della posta. Oppure per sapere se la casa fosse vuota telefonare ripetutamente. Oggi, invece, grazie o in questo caso per colpa dei media, chi vuole delinquere è addirittura facilitato. E purtroppo sono le nostre stesse abitudini, come “postare” le fotografie in vacanza, a spianare la strada ai topi di appartamento. Ecco allora che possiamo pensare a vacanze più sicure e rilassanti al cellulare con questi consigli utilissimi degli esperti.

Prevenire è meglio che curare

Non siamo nel campo della salute ma anche qui la prevenzione è più importante della cura. Per non ritrovarci alla stazione dei Carabinieri più vicina a denunciare la violazione in casa nostra, è bene mettere in campo determinati consigli. Arrivano direttamente dalle nostre Forze dell’Ordine e dal Garante della Privacy. Vediamoli assieme in questo nostro articolo.

Vacanze più sicure e rilassanti al cellulare con questi consigli utilissimi degli esperti

La prima cosa da non fare è proprio quella di non far sapere al mondo intero dove siamo. Cerchiamo di mandare le foto in spiaggia o davanti a un monumento direttamente ad amici e parenti. Pubblicarli alla mercé di tutti sui social, magari con tanto di geolocalizzazione. Pensiamo con quanta calma i ladri una volta saputa la nostra posizione potranno dedicarsi alla violazione del nostro domicilio.

Attenzione anche al cellulare stesso

Se parliamo con i bagnini degli stabilimenti ci confermeranno che uno degli oggetti più smarriti e ritrovati è proprio lo smartphone. Se siamo fortunati e c’è di mezzo qualcuno di onesto lo ritroviamo, altrimenti oltre al danno dell’oggetto, c’è anche quello dei dati sensibili. Ricordiamo infatti che l’archivio delle fotografie, solo per fare un esempio, è una vera e propria miniera per le organizzazioni criminali. Pensiamo solo a quanti passaporti falsi potrebbero fare con foto e dati sensibili del nostro cellulare.

Ricordiamo infine di non rispondere a sms o posta elettronica sconosciuti perché oltre alle frodi nascondono spesso i dispositivi per rintracciare la nostra attuale posizione.

Approfondimento

5 nemici acerrimi del colesterolo che sono anche piacevoli da portare a tavola