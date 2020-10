Le tapparelle di casa sono sicuramente una delle punizioni maggiori quando si parla di pulizie. Potremmo tranquillamente affidarci al testa o croce, nella speranza che non tocchi a noi prenderci la briga di pulirle. Vuoi per la scomodità e l’altezza, vuoi per il fatto di salire e scendere continuamente dalle scale, sta di fatto che pulire le tapparelle diventa sempre un dramma casalingo. Pulirle è sempre una delle buone intenzioni che ci proponiamo, soprattutto durante l’estate, in cui possiamo farlo senza paura di bagnarci e sporcarci. Vacanze ormai dimenticate, ma tapparelle ancora sporche? Ecco qualche consiglio per pulirle da parte dei nostri Esperti.

Smog e polvere

Per chi abita in città e può contare sulle classiche tapparelle in plastica o alluminio, la pulizia ideale andrebbe fatta almeno due volte all’anno. Essendo infatti esposta anche all’esterno della casa, a contatto con smog, polvere e agenti inquinanti, la tapparella diventa un ricettacolo di sporco e batteri. Senza considerare che le tapparelle chiare mostrano in maniera ineccepibile il deposito dello sporco! Ricordiamo infatti che la tapparella agisce sì da barriera contro l’esterno, ma permette filtraggio e deposito di polvere e acari.

Cosa fare

partendo proprio dalla rimozione dello sporco. Se volete eliminarlo quasi completamente, vi consigliamo di agire con la tapparella chiusa. Prendete un secchio di acqua e uniteci dell'aceto e dell'acqua distillata. Dotatevi di alcuni stracci, di spugne e di vecchi pennelli, così da avere la certezza di penetrare e pulire anche le fessure e gli interstizi. Vi consigliamo inoltre di stendere a terra delle vecchie lenzuola, o della carta da giornale, così da pulire senza avere il patema di bagnare dappertutto.

Tocco finale

Una volta che avrete rimosso la maggior parte dello sporco, potrete concentrarvi nel tocco di classe finale, col bicarbonato o il sapone di Marsiglia. Entrambi questi prodotti, mischiati in una bacinella con un po’ d’acqua, vi permetteranno di lucidare le superfici pulite e farle profumare. Appuntamento quindi alla prossima volta, tra almeno 6 mesi!

Approfondimento

