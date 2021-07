Stanchi del lusso, degli agi e delle comodità durante le ferie? Sembra incredibile, ma sempre più persone scelgono di vivere un’esperienza alternativa durante le vacanze, privandosi del lusso a favore di un’alternativa più semplice.

Infatti, il contatto con la natura, la vita semplice e spartana sembrano essere sempre più importanti nell’organizzazione delle ferie. E continuando a leggere vedremo quali sono le scelte più ambite.

Vacanze mai viste con queste alternative agli hotel di lusso immerse nella natura

Se è vero che sempre più persone rinunciano agli hotel lussuosi e preferiscono un’alternativa più semplice, non per questo si rinuncia al buon gusto. Infatti, vediamo quali sono tre alternative agli hotel di lusso.

L’Eco resort

Questa alternativa è molto amata dai viaggiatori consapevoli che ci tengono particolarmente a rispettare l’ambiente anche quando si va in vacanza. Ma non solo, anche chi cerca pace e tranquillità ritrova in questi resort semplici e a minimo impatto ambientale il luogo perfetto in cui ricaricarsi.

Tiny houses

Queste mini-casette sono sempre più popolari non solo come abitazioni vere e proprie in cui stabilirsi, ma anche per trascorrervi le vacanze. Le tiny houses sono case di meno di 45 m2 economiche ed ecosostenibili che da alcuni anni stanno diventando sempre più popolari. E se queste alternative possono risultare strette per viverci per sempre, sono l’ideale per le vacanze.

Bed & Boat

Infine per tutte quelle persone che sognano di dormire in barca, questa è la scelta ideale. Quindi, con questo servizio sarà possibile trascorrere le ferie su di una barca come se fosse il proprio personale mini-hotel galleggiante.

Perché scegliere una vacanza alternativa

Sono queste le vacanze alternative agli hotel di lusso mai viste e immerse nella natura. Eppure, perché scegliere una qualunque di queste opzioni?

Tra le varie motivazioni, la principale riguarda il ritrovare il contatto con la natura, ma senza rinunciare al confort come accade, ad esempio, in tenda. Poi, anche il fatto di vivere un’esperienza nuova ed originale sembrerebbe attrarre molti turisti curiosi. Ed infine, queste alternative al turismo di massa sono in generale più rispettose dell’ambiente e con un minore impatto ambientale. Ecco, quindi, perché scegliere una vacanza alternativa.