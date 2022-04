Vacanze low cost in questo borgo a pochi passi da mare cristallino, laghi e città più belle d’Italia

Torna la voglia di vacanze, ma non per questo siamo costretti a svuotare il portafoglio. Con un po’ di furbizia possiamo trovare delle destinazioni di viaggio a basso costo ma nelle zone più belle del nostro Paese. Ad esempio, la Sardegna non è cara dappertutto, ma esistono tantissime aree poco conosciute e comunque stupende a prezzi decisamente abbordabili.

Alcune destinazioni, però, le possiamo raggiungere anche in treno e in macchina, andando alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, approfittando del mare e di vitto e alloggio a basso costo.

Una base strategica

Quando si programma una vacanza al mare, solitamente tutti cercano di trovare un alloggio sulla costa. È normale che tanta domanda faccia aumentare i prezzi e sembra quindi impossibile fare delle vacanze low cost in questo Paese. Però, basta spostarsi di pochissimi chilometri dalle località balneari per accorgersi che questi si abbassano vertiginosamente. Ecco che quindi con un po’ di furbizia potremmo risparmiare senza rinunciare a spiagge da sogno e mare cristallino.

Prendiamo, ad esempio, la Maremma, località molto apprezzata dai turisti per la bellezza del paesaggio, la ricchezza della sua cultura e la bontà della sua cucina. Oltre alle colline coperte di vigneti, però, qui si trova anche un tratto di costa molto affascinante. Conosciuta come Costa d’Argento, questa attira molti turisti ogni anno.

Fra le mete più ambite c’è il borgo sul mare di Porto Ercole, vero e proprio gioiello del Mediterraneo. Se, però, ci spostiamo di pochi chilometri verso l’interno, ne incontreremo un altro accanto al fiume Albegna. Questo è il borgo medievale di Marsiliana. Questa può essere una base di partenza ideale per trovarsi al mare in 10 minuti di macchina, ma anche per partire all’esplorazione di altri borghi toscani, come Pitigliano e Manciano. Non dimentichiamoci, poi, che siamo a breve distanza dal Lago di Bolsena.

Vacanze low cost in questo borgo a pochi passi da mare cristallino, laghi e città più belle d’Italia

Marsiliana è una frazione di Manciano, in provincia di Grosseto. Si tratta di un grazioso borgo di origine medievale, che nonostante le sue modeste dimensioni ha molto da offrire. Sarà un piacere passeggiare tra le viuzze e osservare le sue chiese antiche, sino ad arrivare al castello.

A breve distanza c’è anche il Castello di Stachilagi, con il vicino monastero. Infine, per una visita culturale non perdiamoci la Necropoli della Banditella.

Godiamoci, poi, l’eccellente vino locale, magari accompagnato dalle fragole. Infatti, l’ultima settimana di maggio a Marsiliana troveremo proprio la Sagra della Fragola.

Lettura consigliata

Molti scelgono questa stupenda città esotica a un passo da casa e collegata con voli anche a 10 euro