Ogni estate è sempre la stessa storia. Dove è possibile passare delle bellissime vacanze estive magari spendendo poco? È proprio questa la domanda che ci facciamo in molti oppure che facciamo quando stiamo decidendo di prenotare una vacanza.

Del resto a causa della crisi economica non sono poi così tanti i risparmi che possiamo investire a vacanze a 5 stelle. Ma non rinunciamo alla possibilità di divertirci anche con pochi spiccioli.

Spesso come accade per la moda ad esempio, le mete più gettonate o ricercate sono quelle che hanno prezzi esorbitanti, inaccessibili per molti di noi.

Invece chi desidera non rinunciare ad una bella vacanza estiva, dovrebbe puntare su una località lontana dal turismo di massa. Proprio queste ci stupiranno per la loro bellezza e per la tranquillità di posti non affollati da vivere a 360°.

Vacanze low cost in questa meravigliosa città europea definita la Parigi dell’est

Proprio per chi non ha intenzione di rinunciare ad una bella vacanza estiva magari in una capitale europea dovrebbe prendere in considerazione l’Ungheria. Budapest, la sua capitale, definita da molti la Parigi dell’est ci stupirà per la sua bellezza artistica e per la movida notturna.

Ottima sotto molti punti di vista e non ha nulla da invidiare alle più gettonate capitali europee.

Innanzitutto si parte dal costo dei biglietti aerei veramente contenuto. Sul web sono tante le compagnie aeree che offrono prezzi vantaggiosi per un biglietto andata e ritorno. Ad esempio basta navigare su Google e scoprire che un biglietto A/R per Budapest dall’Italia si aggira sulle 20/25 euro per la metà di luglio. Vacanze low cost in questa meravigliosa città europea definita la Parigi dell’est che non ci delude nemmeno sul prezzo delle sistemazioni. Rispetto alle altre capitali europee, i costi di alberghi, B&B o altre soluzioni è veramente contenuto come anche il prezzo del cibo.

Infine grande risparmio anche sui costi di trasporto considerando il fatto che metro, bus e battelli sono altamente funzionali ed economici rispetto la media europea.

