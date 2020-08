Se sei amante dei viaggi meno affollati, questo articolo “Vacanze low cost a settembre? Ecco le nuove offerte” potrebbe fare al caso tuo.

Nonostante la convivenza con il coronavirus e l’aumento dei contagi annunciato dagli esperti in questo ultimo periodo, la voglia di relax non si arresta.

Ed ecco che le compagnie aeree e le agenzie di viaggio rilanciano le offerte dell’estate con prezzi stracciati anche per il mese di settembre.

Pacchetti low cost e last-minute sono disponibili, ora, soprattutto per la Sicilia e la Puglia. Penalizzata, invece, la Sardegna, a causa della crescita dei turisti che hanno contratto il Covid-19. Tuttavia, l’isola resta tra le mete più scontate per il periodo settembre-ottobre 2020.

Qualsiasi sia la meta prescelta, resta la priorità di viaggiare sicuri, in un clima anti-contagio. Dopo un’estate anomala, fatta di un turismo di prossimità, il settore ci riprova, proponendo delle offerte allettanti.

Quali sono le offerte migliori?

La campagna #iorestoinitalia, nata per sostenere l’economia delle località italiane, continua anche in autunno. Di seguito, vi suggeriamo qualche “idea viaggio” che abbiamo trovato per voi.

In rete, con pochi clic è possibile prenotare ad esempio, una vacanza in Puglia a prezzi veramente convenienti.

L’offerta prevede il volo ed il pernottamento per sette giorni in Salento (dal 19 al 26 settembre), al costo di 87 euro.

Per la Sicilia, invece, sette notti in un residence con piscina (dal 23 al 30 settembre) ed il volo, costano soltanto 172 euro.

Tra le offerte, non mancano neanche le città d’arte italiane, che sono senza dubbio tra le più rinomate ed affascinanti al mondo. 18 euro per pernottare nella Città Eterna a pochi passi da Piazza San Pietro e 43 euro per un soggiorno per due persone a Firenze.

Insomma, bastano veramente un paio di minuti sul web per rendersi conto della vasta scelta che abbiamo a disposizione.

