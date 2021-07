Tranquillità, mari incontaminati e spiagge candide. Sono queste le tre caratteristiche che la maggior parte dei turisti ricercano quando decidono di godersi una vacanza estiva. Eppure, non è sempre facile riuscire a trovare dei piccoli angoli di costa in cui non essere insediati da orde di bagnanti rumorosi.

Per questo motivo oggi scopriremo come passare delle vacanze estive finalmente serene in queste spiagge al riparo dal turismo di massa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vacanze estive finalmente serene in queste spiagge al riparo dal turismo di massa

Serenità garantita in queste spiagge lontane dal turismo di massa

Riuscire a trovare degli angoli sereni in cui passare delle vacanze estive serene e riparate non è sempre facile. Le coste italiane, infatti, ogni anno sono prese d’assedio da tantissimi turisti che rendono il lungomare un luogo rumoroso e decisamente poco rilassante.

La meravigliosa riserva naturale di Torre Guaceto

Eppure, con un po’ di pazienza, è ancora possibile riuscire a scovare dei piccoli angoli di paradiso in cui godersi delle giornate serene lontano dal turismo di massa. Ad esempio, gli amanti della natura e della tranquillità possono esplorare la bellissima riserva naturale di Torre Guaceto, nell’alto Salento.

Nella parte settentrionale di questa meravigliosa riserva sarà possibile trovare Punta Penna Grossa, piccolo angolo sereno in cui potersi godere un po’ di tranquillità.

Le sabbie della Bufalara

Chi invece decide di passare l’estate vicino alle grandi città non dovrebbe perdere la speranza di trovare delle spiagge isolate e lontane dal turismo di massa. Ad esempio, non troppo distante da Roma, si estendono le sabbie della Bufalara, spiaggia selvaggia e poco frequentata anche durante i mesi più caldi dell’estate, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo.

L’Ogliastra

Infine, chiunque visiti la Sardegna non dovrebbe perdersi una visita alle tantissime cale che costellano l’Ogliastra, una delle aree più selvagge e incontaminate dell’intera isola.

Raggiungere questi piccoli paradisi non è sempre facile, ma il risultato è assicurato. Sarà possibile godersi una giornata veramente splendida, immersi in un’acqua incontaminata e a contatto con una natura veramente selvaggia.

Approfondimento

Quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore