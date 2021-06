Nel solco delle iniziative case a 1 euro di cui spesso abbiamo reso nota ai nostri Lettori, ecco una “variante estiva” del tema. La proposta giunge direttamente da San Mauro La Bruca, un piccolissimo Comune del Cilento di 550 abitanti, in provincia di Salerno.

Passiamo dunque a esporre queste vacanze economiche a 2 euro vicino alla magnifica e incontaminata costa di Palinuro.

San Mauro La Bruca a due passi dal mare di Palinuro

Si tratta di un’iniziativa lodevole che da un lato cerca di animare la comunità e l’economia del paesino cilentano. Dall’altro darà modo a pochi fortunati di ammirare lo splendore dei posti.

San Mauro La Bruca sorge infatti a due passi dalle splendide coste cilentane. Palinuro, Pisciotta, Marina di Camerota, Ascea, sono solo alcune rinomate località di mare della zona.

Ancora, San Mauro La Bruca sorge alle spalle del Parco nazionale del Cilento, una vera e propria oasi verde. E poi ricordiamo che Paestum, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Maratea (tutte sul mare) sono giusto una manciata di km più in là.

L’iniziativa delle vacanze a 2 euro

Questa speciale iniziativa è valida dal 26 giugno al prossimo 2 ottobre.

Mette a disposizione massimo 7 pernottamenti a persona all’interno di un edificio di proprietà dello stesso Comune e sita nella piazza centrale del borgo cilentano. In tutto ci sono 6 camere doppie a disposizione per le quali si potrà inoltrare relativa manifestazione d’interesse.

Le camere saranno assegnate in ordine cronologico di acquisizione della manifestazione di interesse per 7 pernottamenti consecutivi e fino a disponibilità. Non si formeranno graduatorie e la turnazione è prevista ad ogni sabato (la camera dovrà essere lasciata alle 11.00 del sabato).

I destinatari dell’iniziativa sono sia italiani che stranieri ma che abbiano residenza al di fuori della regione Campania. Inoltre, non dovranno avere parenti o affini residenti nel Comune di San Mauro La Bruca.

I minori dovranno essere accompagnati da una persona maggiorenne e sono esclusi coloro i quali sono stati già ospitati nell’estate 2020.

Come inoltrare domanda per queste vacanze economiche a 2 euro vicino alla magnifica e incontaminata costa di Palinuro

Come anticipato, l’Amministrazione comunale chiede solo un contributo simbolico di 2 euro al giorno a utente a copertura delle spese vive. Non saranno fornite lenzuola, cuscini, coperte, vitto, etc, mentre le camere sono dotate di bagno privato.

Le manifestazioni d’interesse si possono inviare dalle ore 9.00 del 16 giugno. Ancora, esse dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo “vacanza2eurosanmauro@libero.it” utilizzando il modulo presente sul sito del Comune.

