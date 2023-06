Vacanze da Vip: ecco dove vanno al mare i calciatori della nostra Serie A

Se per tanti di noi persone “normali” le vacanze arriveranno ad agosto, per la gran parte dei calciatori, invece, il periodo di ferie è iniziato a metà giugno e si concluderà intorno al 10 di luglio. Chi ha dovuto giocare con la propria nazionale godrà di qualche giorno supplementare di vacanza in più, prima di raggiungere i compagni nel ritiro estivo. Ancora una settimana abbondante e poi, per tanti di loro, sarà tempo di salutare il mare e rimettere gli scarpini. Scopriamo dove stanno trascorrendo le vacanze.

Mai si era vista una stagione calcistica come quella appena conclusa. Con il Mondiale di Qatar in autunno e la fine delle attività con la finale di Nations League la settimana scorsa. Senza contare che è ancora in corso l’Europeo Under 21, che ha visto la clamorosa eliminazione dell’Italia non più tardi di due giorni fa. Nonostante tra loro ci siano moltissimi privilegiati, è giusto che anche i calciatori stacchino la spina prima di riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Per tanti di loro le vacanze si concluderanno tra circa una settimana. Molti hanno scelto il mare, altri sono tornati nel Paese di origine, in diversi hanno optato per mete esotiche.

Il calciatore più pagato al Mondo, Cristiano Ronaldo, ha deciso di godersi le ferie dopo la prima stagione in Arabia Saudita solcando i mari della Sardegna. E Lo sta facendo sul suo lussuosissimo yacht. Con lui i figli e la compagna Georgina che lo ha immortalato sul proprio profilo Instagram. Il suo rivale di sempre, Leo Messi, ha deciso di tornare in Argentina, nella sua Rosario, ma presto si sposterà a Miami, dove, oltre a godersi il mare, inizierà l’ultima, forse, avventura della sua carriera, con il club di proprietà di David Beckham.

Vacanze da Vip: ecco dove vanno a trascorrere le vacanze i giocatori di Serie A

La Florida è anche la meta scelta da Paul Pogba che, però, sta trascorrendo gli ultimi giorni a Miami, perché ha deciso di rimettersi al lavoro prima dei compagni, in modo da prepararsi al meglio per quella che dovrà essere la stagione del riscatto, sua e della Juventus.

Sempre negli Stati Uniti, ma diversi chilometri più a Nord, ha deciso di trascorrere le ferie il suo grande amico Paulo Dybala. L’argentino della Roma si trova a New York e ha sperimentato l’emozione di vedere la Grande Mela dall’alto in una gita in elicottero che ha spaventato non poco la compagna Oriana.

Ibiza, una delle mete preferite dei calciatori

Il grande classico dell’estate per calciatori, allenatori ed ex rimane Ibiza. L’isola delle Baleari sta ospitando i campioni del Milan Leao e Maignan, il terzino dell’Inter Dumfries, l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic e il centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto. Poi c’è chi decide di trascorrere le vacanze tornando nei luoghi natii. È il caso del centravanti del Napoli Oshimen, in Nigeria, di Kvaratskhelia in Georgia, dell’attaccante della Roma e della Nazionale Belotti a Palermo, anche se, in questo caso, è il posto in cui è cresciuta la compagna. Ancora, del capitano del Napoli Di Lorenzo a Capri o dei brasiliani della Juve Danilo, Alex Sandro e Bremer nella terra della samba.

La vacanza più particolare, però, è quella del quasi ex difensore centrale del Napoli, Kim Min Jae. Ormai prossimo a firmare con il Bayern Monaco dopo una sola stagione da noi, è rientrato sì in patria, la Corea del Sud, ma per svolgere un mese di servizio militare! Vacanze da Vip: ecco dove vanno a trascorrere le loro ferie alcuni dei calciatori di Serie A. In attesa di cominciare la nuova stagione sportiva tra una decina di giorni.