La bella stagione è ormai alle porte, con il caldo, il sole, il mare e tanto tanto relax meritato. Dopo un anno più che particolare e stressante come quello passato, non ci resta che dedicarci qualche giorno di totale relax benessere. E allora perché non farlo in posto da sogno tutto italiano, ma bello come le spiagge oltre oceano?

Molto spesso pensiamo che per rendere belle le nostre vacanze e per visitare luoghi indimenticabili abbiamo bisogno di posti esotici o oltre oceano. Ma in realtà l’Italia offre innumerevoli mete ricche di cultura e paesaggi mozzafiato che non hanno nulla da invidiare all’estero.

Dunque è possibile fare vacanze da sogno in Italia senza spendere un occhio della testa, in questo angolo di paradiso con spiagge finissime e mare cristallino.

Ricadi

La meta di oggi è situata sulla costa Tirrenica della Calabria ed è caratterizzata da oltre 10 chilometri di spiagge e calette uniche al mondo. Parliamo di Ricadi.

Situata sull’altopiano del monte Poro, è un posto incantevole ricco di storia e leggende, mare e natura. Qui è possibile ammirare spiagge differenti e tramonti unici ogni giorno.

La spiaggia più famosa è Santa Maria di Ricadi detta anche Porto d’Ercole, situata sul promontorio di Capo Vaticano. Un piccolo borgo turistico e peschereccio dove c’è la possibilità di consumare pesce fresco ed appena pescato dai pescatori locali.

Ma la baia non si fa mancare proprio nulla, di fatti nei ristoranti locali è possibile gustare prodotti tipici coma la nduja, quel salame saporitissimo che sa di fumo e peperoncino. Ma anche le classiche e conosciutissime cipolle di Tropea, da gustare in squisite insalate o sottoforma di crema da spalmare su deliziose fette di pane locale. O ancora i fileja, antichi maccheroni fatti a mano. La baia è caratterizzata da spiaggia bianca e mare cristallino dalle acque turchesi e trasparenti.

Per gli amanti delle escursioni e di viste mozzafiato, a picco sul mare è assolutamente da visitare la baia di Grotticelle e la Grotta del Palombaro. Ci sarebbe ancora tanto da dire su questa baia meravigliosa, ma a questo punto non ci resta che prenotare una bella vacanza! Potremo così continuare ad esplorare la zona e a lasciarci affascinare direttamente in loco.

Ed ecco uno dei posti dove fare vacanze da sogno in Italia senza spendere un occhio della testa in questo angolo di paradiso con spiagge finissime e mare cristallino.

