Per le vacanze 2020, spunta l’idea dei “Sicilia Bonds”. Sono“titoli vacanzieri” che potranno essere acquistati a partire da questo autunno. L’idea viene da “ViaggiareinTasca“, un team di giovani imprenditori e professionisti del turismo. Rivoluzionano l’offerta di soggiorno nell’isola, offrendo un raddoppio d’esperienza in sei città siciliane: Modica, Castellammare del Golfo, S.Vito Lo Capo, Favignana, Acireale e Milazzo. Sei tra le più importanti realtà turistiche siciliane che, facendo rete, contribuiranno a rilanciare il turismo isolano.

Si incentiva il viaggio ricorrente

Si tratta di veri e propri titoli al portatore, certificati e garantiti, nati per rilanciare le presenze turistiche in Sicilia, per le vacanze 2020 e per gli anni a seguire. Il target sono soprattutto i turisti stranieri, che assicurano immediata liquidità anche al tessuto di ospitalità extra-alberghiera. Vediamo come funzionano. Chi acquista i bond li può regalare e perfino vendere, anche dopo aver utilizzato la prima settimana a sua disposizione. In tal modo, gli operatori siciliani possono generare un mercato di secondo livello, conseguendo dei risultati di destagionalizzazione e un incremento di giorni effettivi di presenze turistiche in Sicilia.

Vacanza, si va gratis col Sicilia Bond

I “Sicilia Bond” permetteranno ai turisti di assicurarsi, in maniera più che vantaggiosa e per tre anni consecutivi, una vacanza settimanale “doppia” in Sicilia. Questa è la formula vincente ideata dagli imprenditori isolani: l’acquisto di una settimana in alta stagione garantirà un’altra settimana di vacanza durante l’anno. Il meccanismo potrà essere ripetuto per complessivi tre anni. Chi compra oggi, investe su una vacanza distribuita su tre anni, avendo a disposizione 6 settimane complessive, da utilizzare due settimane l’anno.

Alta e bassa stagione sono concetti superati

Oggi si tende a viaggiare in ogni stagione. La Sicilia offre mille motivazioni di viaggio da vivere nei suoi territori, dalla costa all’entroterra, dalle città d’arte ai villaggi sulle montagne. Senza dimenticare le isole minori, che offrono uno spettacolo naturale incredibile.

La formula del raddoppio è centrata sul rinnovo dell’offerta nella stessa struttura ricettiva, in una stagione diversa da quella balneare. E’ importante chiedere bene informazioni sul bond che si intende acquistare. Per non ritrovarsi a novembre, in due, in un monolocale, immerso in un borgo deserto o in un enorme complesso. Con piscine vuote, shop chiusi, uffici sbarrati e operatori solo da remoto. Come accade a chi ha preso, troppo alla leggera, una quota in multiproprietà in un residence in Costa Azzurra.