Non siamo tutti fatti per l’estate. Infatti, ci sono persone che attendono con ansia questo periodo dell’anno per potersi godere il mare, le spiagge e il sole. Ma altre, invece, tendono a fuggire dall’afa e vivono male questi mesi. Se dovessimo far parte di questa seconda categoria, c’è un piccolo consiglio che potremmo seguire. Infatti, alcuni luoghi possono donarci tranquillità, relax e fresco anche durante le giornate caldissime. E ce n’è uno in particolare che sicuramente ci piacerà da impazzire.

Vacanza anti-caldo con una vista da sogno e un borgo davvero mozzafiato

Sappiamo bene quanto il Lazio sia ricco di bellezze uniche e rare. Ma non tutti sono ancora a conoscenza dell’esistenza di un comune davvero incantevole che potrebbe lasciarci a bocca aperta. Stiamo parlando di Orvinio, situato in provincia di Rieti. Questo borgo, tra i più belli in assoluto, è caratterizzato da alcune piccole case tipiche, da chiese graziose e da vicoli davvero incantevoli. Le cose da visitare sono diverse, per non tralasciare poi il paesaggio tipico della Sabina intorno.

Ecco cosa vedere e fare a Orvinio per trascorrere una giornata diversa e rilassante

A Orvinio ci sono tante cose da visitare. Iniziamo, per esempio, con il centro storico, dove potremo ammirare i resti della cinta muraria, la bellissima Chiesa di San Giacomo e continuiamo poi con la Chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, famosa per le opere di Manenti. Inoltre, avremo l’opportunità di fare delle escursioni in zone meravigliose e in un paesaggio incontaminato e fresco. E non dimentichiamo poi la cucina del posto, nota a molti e davvero deliziosa. Insomma, si tratta di un posto tutto da scoprire. E noi potremo trascorrere una vacanza anti-caldo con una vista da sogno e un borgo davvero mozzafiato! Il centro Italia sta aspettando solo noi. E tuto ciò che dovremo fare sarà organizzarci e goderci il fresco di Orvinio e la sua bellezza unica!

