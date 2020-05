Il Governo d’Oltralpe ha adottato il progetto di legge che punta a far scomparire definitivamente una moneta storica africana. Dopo 73 anni va in pensione il franco Cfa e nascerà la moneta Eco. I più distratti si chiedono che nesso c’è tra la Francia e l’Africa. Dobbiamo fare un passo indietro e risalire ai tempi in cui la Francia aveva delle colonie in Africa.

L’annuncio della fine dell’era del franco Cfa era stato fatto a dicembre scorso durante un incontro di Macron in Costa d’Avorio con il suo omologo Alassane Quattara. A distanza di cinque mesi si è in dirittura d’arrivo per la nuova moneta Eco che manterrà invariata la parità fissa con l’euro. Nel contempo viene anche sancita la fine della centralizzazione delle riserve africane presso il Tesoro francese.

Cosa cambierà per i popoli africani

La novità della nuova moneta Eco riguarderà 8 Stati: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo).

Per i 6 paesi dell’Africa centrale, Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, il franco Cfa continuerà ancora ad essere moneta di scambio.

Cosa cambia per la Francia

La Francia non avrà più voce in capitolo nelle istanze di governance della Banca centrale dei paesi dell’Africa dell’Ovest (Bceao) e non sarà quindi più necessario il deposito della metà delle riserve di cambio della Bceao a Parigi.

Si apre una nuova pagina

La scelta di mandare in pensione il franco Cfa apre a nuovi scenari. “La fine simbolica si inserisce nel rinnovamento delle relazioni tra Francia e l’Africa” ha annunciato il portavoce del Governo francese, Sibeth Ndiaye.

Il franco Cfa accese il dibattito in Italia

Un anno fa si aprì una polemica politica anche in Italia per il franco Cfa. Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle e Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia avevano denunciato il meccanismo del franco Cfa chiedendo alla Francia di ridare sovranità ai popoli africani. L’intromissione della politica italiana fu ritenuta fuori luogo da molti. A distanza di un anno va in pensione il franco Cfa e nascerà la moneta Eco. Saranno contenti i tre rappresentanti politici italiani?